Μεταναστευτικό - Θεοδωρικάκος σε Τουρκία: Από τον Έβρο δεν περνάει κανείς

Μήνυμα στην Τουρκία στέλνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος κάνει λόγο για ασύμμετρη απειλή σε βάρος της Ελλάδας.

Η Τουρκία εφαρμόζει με προκλητικό τρόπο ασύμμετρη απειλή προς την Ελλάδα και την Ευρώπη, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ Στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα πως η Ελληνική Αστυνομία και ο Στρατός δεν θα επιτρέψουν να περάσει κανείς παράνομα από τον Έβρο καθώς τα σύνορα φυλάσσονται με αποφασιστικό τρόπο 24 ώρες το 24ωρο, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως μόνο τον Αύγουστο απετράπη η είσοδος 40.000 παράτυπων μεταναστών από τον Έβρο.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε σε προβοκάτσιες και τακτικισμούς της Τουρκίας, η οποία όπως είπε δεν διστάζει να εργαλειοποιεί δυστυχισμένους ανθρώπους για να εκβιάσει την Ευρώπη και την Ελλάδα. Όπως επεσήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος, η Ελλάδα εφαρμόζει τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και τα σύνορά της είναι απροσπέλαστα.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Τάκη Θεοδωρικάκου

«Η Τουρκία εφαρμόζει με τον πλέον προκλητικό τρόπο ασύμμετρη απειλή σε βάρος της χώρας στον Έβρο, επιχειρώντας μία βάναυση, ανήθικη, και παράνομη εργαλειοποίηση δυστυχισμένων ανθρώπων»

Η Τουρκία εφαρμόζει με τον πλέον προκλητικό τρόπο ασύμμετρη απειλή σε βάρος της χώρας στον Έβρο επιχειρώντας μία βάναυση, ανήθικη, παράνομη εργαλειοποίηση δυστυχισμένων ανθρώπων των παράτυπων, παράνομων μεταναστών τους όποιους ουσιαστικά τους σπρώχνει από τον Έβρο να περάσουν στην Ελλάδα, να περάσουν στην Ευρώπη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα σύνορα της πατρίδας μας είναι τα σύνορα ολόκληρου του δυτικού κόσμου με την Τουρκία.

Μόνο το μήνα Αύγουστο αυτό επιχείρησαν να το κάνουν 40.000 παράτυποι μετανάστες, ο αριθμός είναι ίδιος με όσους επιχείρησαν να το κάνουν και το Μάρτιο του 2020, με τη μόνη διαφορά ότι τότε το μέτωπο ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο και περιορισμό υπήρχε μαζική προσπάθεια από πολύ συγκεκριμένο σημείο, ενώ τώρα αυτό διεξάγεται κατά μήκος του συνόλου των συνόρων. Για αυτόν ακριβώς το λόγο η Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με το Στράτο μας, σε συνεργασία με τους Ακρίτες μας, με την τοπική κοινωνία έχουμε θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο Ακρίτας. Το μήνυμα είναι ένα, είναι ξεκάθαρο από τον Έβρο δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να περάσει κανείς παράνομα.

«Οι γείτονές μας προκαλούν, κάνουν τακτικισμούς, στήνουν προβοκάτσιες - Να γνωρίζουν ότι τα σύνορα της Ελλάδας φυλάσσονται αποφασιστικά 24 ώρες το 24ωρο»

Βλέπετε ότι οι γείτονές μας δυστυχώς προκαλούν, κάνουν τακτικισμούς, στήνουν προβοκάτσιες. Προχθές δυο-τρεις φορές έκαναν ΝΟΤΑΜ προς την Ελληνική πλευρά ότι δήθεν βρίσκονταν μετανάστες σε κάποια νησίδα η οποία ήταν από την Ελληνική πλευρά του Έβρου. Εμείς ως σοβαρό και αξιόπιστο κράτος, ελέγχουμε και κάνουμε διαδικασίες έρευνας σε κάθε περίπτωση, δεν μπόρεσαν να περάσουν αυτούς τους εκατοντάδες μετανάστες. Προφανώς δεν έχει περάσει κανένας από τον Έβρο και θέλω να γνωρίζουν όλοι ότι 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, ανελλιπώς, με αποφασιστικό τρόπο τα σύνορα φυλάσσονται από την Αστυνομία και τον Ελληνικό Στρατό και αυτό νομίζω ότι ο κύριος Ερντογάν και η Τουρκική πλευρά οφείλει να το παίρνει πολύ σοβαρά υπόψη της.

«Επειδή ο κύριος Ερντογάν γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί στην πράξη να εφαρμόσει μία πραγματική στρατιωτική απειλή σε βάρος της Ελλάδας, εργαλειοποιεί βάναυσα δυστυχισμένους ανθρώπους προκειμένου να εκβιάζει την Ευρώπη και την Ελλάδα»

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όταν μιλάμε για τόσες δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους μέσα σε ένα μήνα και να προσθέσω 150.000 από την αρχή του χρόνου, είναι ότι αυτό καθοδηγείται από την τούρκικη πλευρά. Αν ήθελε το τουρκικό κράτος να σταματήσει αυτή η κατάσταση θα το έκανε, αλλά η εικόνα που έχουμε από τους ίδιους τους μετανάστες, σε κάποιες λίγες περιπτώσεις που έχουν περάσει και διεξάγονται έρευνες στη συνέχεια από την Ελληνική Αστυνομία, καλούνται οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ζουν στην τουρκική πλευρά, είτε να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, είτε να προωθηθούν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η Τουρκική πλευρά τους προωθεί προς την Ελληνική πλευρά και προς την Ευρώπη. Άρα το φαινόμενο αυτό θα συνεχιστεί, επειδή ο κύριος Ερντογάν γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί στην πράξη να εφαρμόσει μία πραγματική στρατιωτική απειλή σε βάρος της Ελλάδας, επιχειρεί βάναυσα να εργαλειοποιεί αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να δημιουργεί προβλήματα, να οξύνει καταστάσεις και να εκβιάζει την Ευρώπη και την Ελλάδα.

«Η Ελλάδα είναι ένα πανίσχυρο κράτος δικαίου, εφαρμόζει το Διεθνές Δίκαιο και τα σύνορά της είναι απροσπέλαστα- Έρχονται νύχτα, εργαλειοποιούν με ανήθικο τρόπο ανθρώπους, αλλά δεν περνάνε»!

Η Ελλάδα είναι ένα πανίσχυρο κράτος δικαίου, εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο και τα σύνορά της είναι απροσπέλαστα, δεν μπορεί κανείς να κάνει το παραμικρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εφαρμόζουμε το σχέδιο Ακρίτας το οποίο περιλαμβάνει, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, με απόφαση που ελήφθη υπό την προεδρία του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, την επέκταση στο σύνολο του φράχτη το σύνολο του Έβρου. Άρα τεχνικά αυτό είναι εφικτό να γίνει μέχρι 140 χιλιόμετρα. Οι ευρωπαίοι εταίροι μας οφείλουν να αναγνωρίζουν την προσπάθεια που κάνει το ελληνικό κράτος να κρατά όρθια τα σύνορα της Ευρώπης με την Τουρκία, πρέπει να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών μέσων επιτήρησης. Όλα αυτά είναι απαραίτητα, οι κάμερες, τα drones, τεχνικά μέσα τα οποία έχουμε, αλλά θέλουμε περαιτέρω να ενισχύσουμε και ασφαλώς, μία μεγάλη διεθνής προσπάθεια ώστε να γνωρίζουν όλοι την τεράστια δουλειά που κάνουν εκεί οι Έλληνες ακρίτες.

Έρχονται νύχτα, στέλνουν νύχτα ανθρώπους, εργαλειοποιούν με ανήθικο τρόπο ανθρώπους, αλλά δεν περνάνε, δεν το επιτρέπουμε. Τα υπόλοιπα σε ότι αφορά τη στρατιωτική απειλή πιστεύω ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση στην Τουρκία, δεν ξέρω αν θα ζήσουν καλύτερα οι Τούρκοι, δεν ξέρω αν ο τούρκικος λαός περνά καλύτερα με αυτές τις απειλές, αλλά οι απειλές δεν υπάρχουν Έλληνες που να τους πτοούν και να τους φοβίζουν και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Τούρκος πρόεδρος αυτό.

