Ρονάλντο: Το νέο παγκόσμιο ρεκόρ

Ο παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφτασε σε ακόμα ένα αξιοσημείωτο ορόσημο.



Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μπορεί να μην έχει την καλύτερη διάθεση, να μην βρίσκεται στην καλύτερη κατάστασή του, όμως, έφτασε σε άλλο ένα αξιοσημείωτο ορόσημο.

Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου που πραγματοποίησε 200 διεθνείς αγώνες με συλλόγους

Ο αγώνας του Europa League ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Ρεάλ Σοσιεδάδ (0-1) ήταν ο 200ος για αυτόν, όπως αναφέρει η Διεθνής Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS).

Τα παιχνίδια του:

Σπόρτινγκ Λισαβόνας Πορτογαλία 2002-03 3

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Αγγλία 2003-09 57

Ρεάλ Μαδρίτης Ισπανία 2009-18 109

Γιουβέντους Ιταλία 2018-21 23

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Αγγλία 2021- 8

Σύνολο 200

