Σάμος: Γάμος 1 εκατομμυρίου ευρώ για ζευγάρι Ισραηλινών (βίντεο)

Ομαδικό χορευτικό επί πληρωμή στο bachelor party, στήσιμο ντισκοτέκ σε παραλία και αποζημίωση σε ενοίκους ξενοδοχείου για να αλλάξουν κατάλυμα, είναι μόνο μερικά κομμάτια του παζλ του γάμου – υπερπαραγωγή.

O Άρης Κωνσταντάρας του καναλιού «Μικρές διαδρομές Σάμου» στο YouTube, μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο με θέα» και στην Φαίη Μαυραγάνη, αναφέρθηκε σε έναν γάμο που αναστάτωσε τις τελευταίες ημέρες την Σάμο και ιδιαίτερα την περιοχή του Πυθαγόρειου, αφήνοντας όμως παράλληλα και σημαντικά ποσά σε επιχειρήσεις της περιοχής.

Όπως μετέφερε, ο γάμος είχε κόστος άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και μεταξύ άλλων περιελάμβανε το άτυπο γύρισμα ενός βίντεο κλιπ, με ομαδικό χορευτικό του τραγουδιού από το μιούζικαλ “Mamma Mia” στον κεντρικό δρόμο του Πυθαγορείου, το οποίο τυχαία «πέτυχε» ευρισκόμενος στην περιοχή, χωρίς φυσικά να παραλείψει να καταγράψει εικόνες για το κανάλι του.

Οι συμμετέχοντες στο χορευτικό δεν ήταν φίλοι του ζευγαριού, αλλά μαθητές Σχολής Χορού από το Βαθύ του Σάμου, που πληρώθηκαν για την συμμετοχή τους στο χορευτικό για το bachelor party του ζευγαριού, που φυσικά «πρωταγωνιστούσε» στα πλάνα που τράβηξαν επαγγελματίες εικονολήπτες για λογαριασμό των μελλόνυμφων.

Το ζευγάρι των Ισραηλινών, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντάρα, έκανε τον γάμο του σε ένα από καλύτερα ξενοδοχεία της Σάμου, αποζημιώνοντας μάλιστα όσους, άσχετους με τον γάμο, πελάτες υπήρχαν σε αυτό, ώστε να αλλάξουν κατάλυμα και το ξενοδοχείο να φιλοξενεί αποκλειστικά τους ίδιους, τους συγγενείς και τους φίλους τους.

Το γλέντι ήταν τριήμερο και για δύο ημέρες «έκλειναν» όλα τα τραπέζια σε συγκεκριμένο εστιατόριο προκειμένου να γευματίζουν και να δειπνούν οι μελλόνυμφοι και οι καλεσμένοι τους.

Για τον γάμο και το γλέντι δε, «έστησαν» μια ντισκοτέκ στην παραλία, για να διασκεδάσουν με την παρέα τους.

Πληροφορίες και φήμες που κυκλοφορούν στο νησί, όπως μετέφερε ο καλεσμένος της στην Φαίη Μαυραγάνη, κάνουν λόγο για σχέση του γαμπρού με την Κυβέρνηση του Ισραήλ

