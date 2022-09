Κόσμος

Κροατία: Φονική σύγκρουση τρένων (εικόνες)

Νεκροί και τραυματίες από την σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχίας με τρένο μεταφοράς εμπορευμάτων.



Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 11 τραυματίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής, όταν μια επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με τρένο μεταφοράς εμπορευμάτων στην κεντρική Κροατία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Νόφσκα, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ζάγκρεμπ. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 11 τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, όπως ανακοίνωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς.

Μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν και αλλοδαποί. Κανείς δεν φέρει τραύματα απειλητικά για τη ζωή του, διευκρίνισε.

Ένα στέλεχος του Ερυθρού Σταυρού είπε στο κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο HINA ότι οι τραυματίες αλλοδαποί είναι συνολικά οκτώ και ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για παράτυπους μετανάστες. Ένα νοσοκομείο της Νόβα Γκράντισκα, κοντά στο σημείο του δυστυχήματος, ανακοίνωσε ότι νοσηλεύει τα πέντε μέλη μιας οικογένειας Ιρανών.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα. Ο Πλένκοβιτς είπε ότι το επιβατικό τρένο, που εκτελούσε τοπικό δρομολόγιο, συγκρούστηκε με τη σταματημένη εμπορευματική αμαξοστοιχία.

