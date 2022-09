Τοπικά Νέα

Ρέθυμνο: Έριξε καυστικό υγρό στην σύντροφό του

Η γυναίκα φέρει εγκαύματα από το καυστικό υγρό. Συνελήφθη ο σύντροφός της.



Σοκ προκαλεί ο τραυματισμός γυναίκας με καυστικό υγρό, στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην περιοχή Ρουσσοσπίτι, στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες, χθες Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι της 40χρονης Αυστριακής καταγωγής μετά απο κλήση που δέχθηκαν, όπου είδαν έκπληκτοι ότι φέρει εγκαύματα από καυστικό υγρό.

Ο σύντροφος της γυναίκας, επίσης Αυστριακής καταγωγής, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο τμήμα. Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα αδυνατούσε να καταθέσει για το συμβάν, καθώς ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Έτσι μερικές ώρες αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να πάρουν κατάθεση από την 40χρονη, η οποία φέρεται να ισχυρίστηκε ότι εκείνη ήταν που προκάλεσε τον 44χρονο σύντροφό της, ενώ τόνισε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του. Τέλος, οι αστυνομικές αρχές άφησαν ελεύθερο τον 44χρονο, ενώ η γυναίκα αρνήθηκε να φιλοξενηθεί προσωρινά σε κάποια δομή.

