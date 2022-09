Κοινωνία

“Μαϊμού” δημοτικοί υπάλληλοι: Πώς εξαπατούσαν ηλικιωμένους και τους έκλεβαν (εικόνες)

Συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ εξιχνιάστηκαν 10 περιπτώσεις κλοπών. Ο τρόπος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.



Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική ομάδα που διέπραττε συστηματικά κλοπές από οικίες ηλικιωμένων, αφού προηγουμένως τους προσέγγιζαν υποδυόμενοι τους δημοτικούς υπαλλήλους και με το πρόσχημα της παροχής δωρεάν φρούτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ρομά. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα μέλη της σπείρας έβαζαν πεπόνια και καρπούζια μπροστά στα πρόσωπα τους προκειμένου να μην τους καταγράψουν οι κάμερες ασφαλείας.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 8-9-2022 σε Κηφισιά και Γέρακα στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της ανωτέρω υπηρεσίας και με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) και της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, έξι μέλη της εγκληματικής ομάδας. Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται και έτερο μέλος της.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διαπράττει διακεκριμένες κλοπές από άτομα που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και αποδεικτικής ισχύος των αστυνομικών ταυτοτήτων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τουλάχιστον από το μήνα Ιούνιο του τρέχοντος έτους, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση και διακριτούς, εναλλασσόμενους κατά περίπτωση ρόλους, διαπράττοντας διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών από οικίες ηλικιωμένων, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 50.000 ευρώ.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη κινούμενα με φορτηγά τύπου VAN, μετέβαιναν στις ανωτέρω περιοχές και αναζητούσαν ηλικιωμένα άτομα. Μόλις εντόπιζαν το υποψήφιο θύμα, το προσέγγιζαν προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του Δήμου που προσφέρουν δωρεάν φρούτα και με την πρόφαση να τα μεταφέρουν στην οικία τους, κατάφερναν να εισέλθουν εντός αυτής.

Ακολουθούσε η είσοδος στην οικία και άλλων μελών της σπείρας, τα οποία ερευνούσαν τους χώρους και αφαιρούσαν κοσμήματα και χρηματικά ποσά.

Από τη μέχρις στιγμής προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν 10 περιπτώσεις κλοπών με την ίδια μεθοδολογία, στις περιοχές Ελληνικού, Αλίμου, Ηλιούπολης, Βάρης, Νέα Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας, Αθήνας, Πειραιά και Παλαιού Φαλήρου,

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα «επιχειρησιακά» οχήματα και σε οικία τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τελάρα με φρούτα, χαρτονομίσματα διαφόρων χωρών, κοσμήματα, κάμερες και καταγραφικό μηχάνημα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

