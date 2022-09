Υγεία - Περιβάλλον

Επαναστατικές τεχνικές Rezum - HoLEP αντιμετώπισης προστάτη και laser λιθοτριψίας

Γράφει ο Βεβελογιάννης Παναγιώτης, Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Προστάτου και Λιθίασης ΜΗΤΕΡΑ

Τεχνολογίες αιχμής και νέες αναίμακτες μέθοδοι από την πρωτοπόρα ομάδα Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Προστάτη και Λιθίασης του ιατρού Παναγιώτη Βεβελογιάννη, δίνουν οριστικό τέλος στα προβλήματα της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη και της νεφρολιθιάσεως.

Στην αυγή των νέων εξελίξεων της τεχνολογίας, πρωτοποριακές μέθοδοι, ελάχιστα παρεμβατικές, εύκολες και προσιτές στον ασθενή, μετά από πολυετή λαμπρή πορεία διενέργειάς τους και διασφάλισης των αποτελεσμάτων τους στο εξωτερικό, έρχονται να ενσωματωθούν στη φαρέτρα των σύγχρονων τεχνικών που πρέπει να διαθέτει ένα Κέντρο αντιμετώπισης λιθίασης και προστάτη, του σήμερα.

Μια είδηση που θα ανακουφίσει χιλιάδες συμπολίτες μας, καθ’ ότι τα δύο τρίτα των ανδρών άνω των 50 βιώνουν προβλήματα στην ούρηση και στη στύση εξαιτίας της διόγκωσης του προστάτη τους, καθώς και δύο στους δέκα από τους συνανθρώπους μας θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα με πέτρες στα νεφρά.

Η εισαγωγή στη χώρα μας των διεθνών «χρυσών κανόνων» ελάχιστης παρέμβασης, αποτελεί πλέον τη νέα σελίδα στην Ιστορία της Ελληνικής Ουρολογίας.

Rezum: Συρρίκνωσις του προστάτη με απολύτως ασφαλή ενέργεια υδρατμών, εντός πέντε λεπτών και υπό την επήρεια απλής μέθης, με τον ασθενή να επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες σε μία ώρα έχοντας διατηρήσει τον ανδρισμό του.

Η πιο δημοφιλής μέθοδος στην Αμερική, έχοντας εισαχθεί από διετίας στην Αθήνα για πρώτη φορά από την ομάδα των ιατρών με τη μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτήν την τεχνική έως σήμερα, όπου διενεργείται πλέον ως επέμβαση ρουτίνας στο Τμήμα τους.

HoLEP: Laser διουρηθρική εκπυρήνιση του προστάτη, αποτελεί την αντικαταστάτρια πλέον της απερχομένης μεθόδου, ξεπερνώντας τις μέχρι σήμερα δυνατότητες, απωθώντας, ήπια και ευγενικά, αδένες ανεξαρτήτως μεγάλου μεγέθους, απελευθερώνοντας τον ασθενή αυθημερόν με μηδενική πιθανότητα επανεπεμβάσεων στο μέλλον, και χωρίς να προκαλεί θερμικές βλάβες στους παρακειμένους ιστούς, ήτοι τα νεύρα υπεύθυνα για την στύση και τον σφιγκτήρα υπεύθυνο για την εγκράτεια.

Επέμβαση υψηλής εξειδίκευσης που απαιτεί μεγάλη κατάρτιση και αποτελεί την επέμβαση εκλογής από την ομάδα Ελάχιστα Επεμβατικής επί εκατοντάδων ασθενών μέχρι σήμερα με εξαιρετική επιτυχία.

Laser εξάχνωσις λίθων (RIRS): Καινοτόμος ενδοσκοπική επέμβαση που μπορεί να αντιμετωπίσει με την χρήση μικροσκοπικής κάμερας, λίθους κάθε θέσεως και μεγέθους, με εξαιρετική ακρίβεια και χωρίς να δημιουργεί υπολείμματα, σε μια μόνον συνεδρία.

Με την σφραγίδα και την πιστοποίηση της ομάδας που διαθέτει την εμπειρία και την κατάρτιση, καθώς διαχειρίζεται την μεγαλύτερη σειρά ασθενών Πανελληνίως, όπως και τον κατάλληλο βιοιατρικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς του ΜΗΤΕΡΑ, με στατιστικά αποτελέσματα εφάμιλλα των Κέντρων του εξωτερικού, στο πλαίσιο της καλής Ιατρικής πρακτικής διεθνώς.

