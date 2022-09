Πολιτική

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: περιοδεία στα περίπτερα της έκθεσης (εικόνες)

Συγχαρητήρια έδωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους του Πυροσβεστικού Σώματος και σε όλους τους κρατικούς φορείς που πάλεψαν με τις φετινές πυρκαγιές στη χώρα απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στο περίπτερο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην 86η ΔΕΘ. Εκεί, τον υποδέχτηκε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευρυπίδης Στυλιανίδης, τον οποίο και συνεχάρη ο πρωθυπουργός για την πρόληψη και την αντιμετώπιση στο κομμάτι της πυροπροστασίας.

«Πέρυσι όταν η χώρα χτυπήθηκε από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021, είχα αναλάβει μία δέσμευση ότι θα κάνουμε μία σκληρή αξιολόγηση των αδυναμιών μας και θα προχωρήσουμε σε μία ουσιαστική αναδιάταξη των δυνάμεων. Επιστρατεύσαμε τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Υφυπουργό για να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Και πιστεύω ότι σε όλους τους καλοπροαίρετους Έλληνες πολίτες, τα αποτελέσματα από αυτή τη δουλειά είναι ήδη ορατά», είπε ο κ.Μητσοτάκης και συνέχισε:

«Το γεγονός ότι είχαμε πολλά περισσότερα εναέρια μέσα και δεν ακούσαμε ποτέ και από κανέναν παράπονο φέτος που είναι τα αεροπλάνα, πού είναι τα ελικόπτερα, όλα αυτά τα οφείλουμε στη σκληρή δουλειά την οποία κάνατε. Και φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Καταρχάς η περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, παραμένουμε σε εγρήγορση. Όμως είναι μία πάρα πολύ καλή απόδειξη ότι είμαστε σε θέση, ως Πολιτεία, να γινόμαστε συνέχεια καλύτεροι. Να αναγνωρίζουμε με θάρρος, με ειλικρίνεια τα λάθη μας και να προχωράμε μπροστά».

Ο πρωθυπουργός είπε ακόμη πως όπως συνέδραμαν άλλες χώρες πέρσι στις πυρκαγιές της Ελλάδας, έτσι φέτος η χώρα μας ήταν αυτή που έστειλε πυροσβεστικά αεροσκάφη στη Γαλλία και στην Πορτογαλία που δοκιμάστηκαν από πολύ μεγάλες δασικές πυρκαγιές.

«Ο επαγγελματίας που κλέβει το κράτος, κλέβει όλους τους 'Ελληνες φορολογούμενους»

Κατά την περιοδεία του πρωθυπουργού στα περίπτερα και τους χώρους της 86ης ΔΕΘ, ένας από τους σταθμούς ήταν και το περίπτερο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπου του παρουσιάστηκε από τον διοικητή, Γιώργο Πιτσιλή, η νέα εφαρμογή για τη μη έκδοση αποδείξεων «Appodixi».

«Ο επαγγελματίας που κλέβει το κράτος, τελικά κλέβει όλους τους Ελληνες φορολογούμενους», είπε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως «έχουμε πια τα εργαλεία εάν κλέβετε το κράτος να σας βρούμε. Και θα το κάνουμε, γιατί αυτή είναι η κοινωνικά υπεύθυνη στάση ώστε να μην κερδοσκοπούν κάποιοι εις βάρος των πολιτών».

Μπήκε σε προσομοιωτή του μαχητικού F-15

Στο περίπτερο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας τον υποδέχτηκαν ο υπουργός, Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο υφυπουργός, Νίκος Χαρδαλιάς και κατά τη ξενάγησή του ο πρωθυπουργός μπήκε στον προσομοιωτή του μαχητικού F-35, μία από τις μεγαλύτερες ατραξιόν της φετινής έκθεσης.

Ο κ.Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τους άλλους προσομοιωτές που υπάρχουν στο ίδιο περίπτερο, του Rafale και του ελικοπτέρου Sikorsky, ενώ είδε τα ομοιώματα των νέων φρεγατών FDI HN «Belharra» και των νέων ελικοπτέρων ανθυποβρυχιακού πολέμου ΜΗ-60R «Romeo».

«Θα έχουμε καλές ειδήσεις για τον πρωτογενή τομέα»

«Θα έχουμε καλές ειδήσεις για τον πρωτογενή τομέα απόψε το βράδυ. Θα κάνετε λίγο υπομονή να ακούσετε αυτά που έχω να πω στην ομιλία μου» προανήγγειλε ο κ.Μητσοτάκης στη διάρκεια συνομιλίας που είχε με τρεις νέους ανθρώπους που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, κατά την επίσκεψή του στο σταντ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρουσία και του υπουργού Γιώργου Γεωργαντά.

«Είστε τρία πολύ καλά παραδείγματα του πως οραματιζόμαστε τον πρωτογενή τομέα του μέλλοντος με προϊόντα τα οποία θα στηρίζονται στην ποιότητα και θα μπορούν να εξάγονται στο εξωτερικό και να φέρνουν στην χώρα ένα καλό εισόδημα για εσάς και για ολόκληρη την ελληνική οικονομία», τους είπε ο πρωθυπουργός.

Στο περίπτερο – αφιέρωμα για τα 100 χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής

Το περίπτερο που παρουσιάζει το επετειακό αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή επισκέφτηκε ο κ.Μητσοτάκης κι εκεί τον υποδέχτηκαν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, μαζί με τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη.

Ο κ.Μητσοτάκης ξεναγήθηκε και παρακολούθησε απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ για τη Μικρασιατική καταστροφή, αλλά και ένα μονόπρακτο του συγγραφέα Γιώργου Μάνου, όπου μία γυναίκα ζει τις τελευταίες ημέρες της παραμονής των Ελλήνων στη Σμύρνη.

