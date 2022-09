Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης. Πόσο ισχυρή ήταν η ένταση του σεισμού.

Σεισμική δόνηση 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα στις 17:10 στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χανίων και Αντικυθήρων.

Το επίκεντρο του σεισμού, από τον οποίο δεν αναφέρθηκαν προβλήματα, εντοπίζεται σε απόσταση 63 χιλιομέτρων νότια των Αντικυθήρων, ενώ το εστιακό του βάθος του ήταν 7.4 χιλιόμετρα.

