Κοινωνία

Κούγιας για Πισπιρίγκου: μήνυση για τη διαρροή της εισαγγελικής πρότασης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο γνωστός ποινικολόγος για την υπεράσπιση της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Ο Αλέξης Κούγιας, που έχει αναλάβει την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς κατηγορείται για τους θανάτους των τριών της παιδιών, με ανακοίνωσή του, αναφέρθηκε στον εισαγγελέα, Γ. Νούλη, ο οποίος εισηγήθηκε την παραπομπή της στο «εδώλιο» για την απόπειρα ανθρωποκτονίας και την ανθρωποκτονία της 9χρονης κόρης της, Τζωρτζίνας και προανήγγειλε μηνυτήρια αναφορά για τη διαρροή εγγράφων των δικογραφιών που έχουν σχηματιστεί για την εντολέα του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια:

Μελέτησα την πρόταση του κου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών προς το Δικαστικό Συμβούλιο για τις δύο κατηγορίες που αντιμετωπίζει η εντολέας μου, δηλ. την απόπειρα και την τετελεσμένη πράξη της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως εις βάρος της αείμνηστης κόρης της, Τζωρτζίνας Δασκαλάκη, και έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις:

Το πρώτο που με ενοχλεί είναι η παράνομη διαρροή, για άλλη μια φορά, δικογράφου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Το δεύτερο που με ενοχλεί και είμαι βέβαιος ότι ενοχλεί και τους συναδέλφους του Εισαγγελείς, είναι η χρησιμοποίηση από τον κο Εισαγγελέα απαράδεκτων επιθετικών χαρακτηρισμών εις βάρος της κυρίας Σωτηρίας Πισπιρίγκου.

Φαίνεται ότι ο κ. Εισαγγελέας έβλεπε όλο αυτό το χρονικό διάστημα πρωινές και μεσημεριανές εκπομπές και αντέγραψε τα επίθετα, τα οποία χρησιμοποιούσε ο πρώην επικεφαλής της Αμέσου Δράσεως και κάποιες κυράτσες των πρωινάδικων εκπομπών όλης της εβδομάδος συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου, και δυστυχώς έκανε και αυτός το ίδιο λάθος.

Είμαι περίεργος τι θα έχει να πει στην κα κατηγορουμένη, εάν το Δικαστήριο, το οποίο θα κρίνει την υπόθεση, αθωώσει την κα κατηγορουμένη και δεν δεχτεί το σενάριο περί κεταμίνης που εφευρέθηκε, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει κανένα άλλο στοιχείο, και στο τέλος η δήθεν άσπλαχνη και αδίστακτη δολοφόνος, κατά τον κο Εισαγγελέα, είναι μια χαροκαμένη μάνα, η οποία εξαιτίας απόλυτα αιτιολογημένων ιατρικών λόγων, τους οποίους θα καταθέσουν το επόμενο χρονικό διάστημα κορυφαίοι διεθνούς φήμης επιστήμονες, έχασε τρία παιδιά.

Όπως έχω δηλώσει, για τις παράνομες αυτές διαρροές αποδεικτικών μέσων των δύο δικογραφιών, που μετέτρεψαν εντελώς παράνομα τη δικαστική έρευνα σε λαϊκά δικαστήρια, πολύ σύντομα θα υπάρξει, είμαι βέβαιος, εισαγγελική και δικαστική έρευνα μετά από τη μηνυτήρια αναφορά που θα καταθέσουμε και η οποία δεν έχει κατατεθεί λόγω της πληθώρας των υποθέσεων που χειριζόμαστε.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα λόγω κακών συμβούλων και συμβουλών η κα κατηγορουμένη δέχτηκε κακώς να εμφανιστεί σε συνεντεύξεις στην τηλεόραση ενώπιον παρουσιαστριών και παρουσιαστών που την παραπλάνησαν ότι δήθεν θα τη βοηθήσουν, συστήνοντάς της και δικηγόρους, οι οποίοι μάλιστα προσφέρθηκαν να την υπερασπισθούν δωρεάν, δημιουργώντας εντελώς εσφαλμένες εντυπώσεις για την αληθή προσωπικότητά της, ενώ αυτό που πραγματικά είναι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα.

Εκείνο που πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη είναι ότι σε κανένα στάδιο των δύο δικογραφιών, και στο προανακριτικό και στο ανακριτικό, η υπεράσπιση της κας κατηγορουμένης, κατά παγκόσμια παράλειψη για τα συγκεκριμένα αδικήματα, για τα οποία κατηγορείται, δεν χρησιμοποίησε ούτε έναν τεχνικό σύμβουλο.

Ειδήσεις σήμερα:

Απάτη με αγγελία στο Facebook

Ο Κάρολος επισήμως βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου (βίντεο)

Σάμος: Γάμος 1 εκατομμυρίου ευρώ για ζευγάρι Ισραηλινών (βίντεο)