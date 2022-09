Αθλητικά

ΟΦΗ - Παναιτωλικός: Με “διπλό” πέρασε από το “Θεόδωρος Βαρδινογιάννης”

Οι κρήτες, δεν κατάφεραν να κερδίσουν μέσα στην έδρα τους στην 4η αγωνιστική της Superleague.

Ο Παναιτωλικός έφυγε νικητής (2-1) απέναντι στον ΟΦΗ στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», στην εναρκτήρια αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής κι έδειξε γι΄ άλλη μια φορά, στο ξεκίνημα της εφετινής περιόδου, πως είναι μια διαφορετική ομάδα σε σχέση με την περυσινή χρονιά, όταν και κινδύνεψε.

Για τα «καναρίνια», που είχαν ξεκινήσει στο πρωτάθλημα με εμφατική νίκη επί του Άρη (2-1), ήταν το δεύτερο τρίποντο και πρώτο εκτός έδρας, ενώ οι Κρήτες δεν κατάφεραν να δώσουν συνέχεια στο «διπλό» επί του Βόλου, την περασμένη εβδομάδα, γνωρίζοντας την τρίτη ήττα σε τέσσερις αγώνες και δεύτερη (σε 2 αγώνες) στο Ηράκλειο.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν πιο δυνατά κι αφού στο 10΄ έχασαν μεγάλη διπλή ευκαιρία, με τον Στέφενς να σταματά αρχικά το σουτ του Ντουάρτε κι εν συνεχεία την προσπάθεια του Καρέλη, έφτασαν στο 0-1 τέσσερα λεπτά αργότερα με... κόντρα στον Καρέλη από σουτ του Ντίας, κι αφού η φάση εξετάστηκε για χέρι του σκόρερ και οφσάιντ στην αρχή της.

Ο Έλληνας διεθνής σκόραρε για τρίτη συνεχή αγωνιστική, δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στο ξεκίνημα της φετινής περιόδου. Προϊόντος του χρόνου ο ΟΦΗ πήρε την κατοχή, έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 35΄ με τον Ανέστη να αποκρούει σε κόρνερ την προσπάθεια του Ντίκο, για να ισοφαρίσει στο 42΄ με ένα εκπληκτικό μακρινό σουτ του Μπαλογιάννη, που σκόραρε για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο αγώνας «άνοιξε» στο δεύτερο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να παίζουν επιθετικά. Οι γηπεδούχοι είχαν δύο ευκαιρίες στο ίδιο λεπτό (61΄), αρχικά με τον Ντίκο να γλιστρά και να αστοχεί κι εν συνεχεία με το σουτ του Μπαλογιάννη που μάζεψε ο Ανέστης.

Δύο λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Στέφενς να ανησυχήσει, αλλά το σουτ του Χατζηθεοδωρίδη έφυγε άουτ. Όχι όμως και το μακρινό πλασέ του Κολοβού στο 76΄, που είχε μπει μερικά λεπτά πριν στον αγώνα και ο οποίος σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ δίνοντας μια μεγάλη νίκη στην ομάδα του και συντηρώντας την καλή παράδοση που έχει δημιουργήσει απέναντι στον ΟΦΗ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ιωάννης Παπαδόπουλος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Πασαλίδης, Γιοχού, Βούρος

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Στέφενς, Πασαλίδης (57΄ Γιοχού), Μαρινάκης (69΄ Καμάου), Βούρος, Διαμαντής, Μπαλογιάννης, Θοράρινσον (77΄ Αποστολάκης), Στάικος, Ντιουσέ, Μπουζούκης (78΄ Θεοδοσουλάκης), Ντίκο.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Λάρσον, Κορνέλιους, Αποστολάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Μλάντεν (78΄ Μάρτσενσον), Ντίας (80΄ Φλόρες), Ντουάρτε, Μόρσεϊ (68΄ Κολοβός), Σενγκέλια (69΄ Νταγκό), Καρέλης (78΄ Πέδρο).

