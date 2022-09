Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα – Λεβαδειακός: Έσπασαν… το ρόδι οι Ηπειρώτες

Οι γηπεδούχοι έκαμψαν με δυσκολία την αντίσταση του αξιόμαχου Λεβαδειακού.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα σημείωσε την πρώτη νίκη του στο εφετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας με 2-1 του καλού κι αξιόμαχου Λεβαδειακού στους «Ζωσιμάδες», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, του πρωταθλήματος της Super League.

Οι γηπεδούχοι έκαναν βαθμολογικό άλμα φτάνοντας στους 4 πόντους, ενώ οι «πράσινοι» παρέμειναν στον έναν, έχοντας πάντως παίξει και τους τέσσερις αγώνες τους εκτός έδρας.

Οι Ηπειρώτες είχαν ένα πολύ δυνατό πρώτο δεκάλεπτο, που απέφερε το 1-0 μόλις στο 2ο λεπτό με κεφαλιά του Ροσέρο από σέντρα του Μπιλμπάο, ενώ στο 4΄ ο Παμλίδης αστόχησε από πλεονεκτική θέση και στο 8΄ ο Τζημόπουλος πρόλαβε να «κόψει» την πάσα στον Μορέιρα.

Σταδιακά η πίεση των γηπεδούχων κόπασε και οι Βοιωτοί άρχισαν να βγαίνουν μπροστά και στο 16΄ έχασαν μεγάλη ευκαιρία, όταν από διαγώνια μπαλιά του Βήχου ο Σούλης βγήκε στο σωστό τάιμινγκ κι απέκρουσε την προσπάθεια του Βρακά, παραχωρώντας κόρνερ.

Στο 19΄ ο Μάρκοβιτς απέκρουσε εντυπωσιακά στη γωνία του το φάουλ του Μπιλμπάο, για να ισοφαρίσουν τελικά οι «πράσινοι» στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με εκπληκτικό σουτ του Μουτίνιο εκτός περιοχής, που έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Σούλη.

Το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ήταν πανομοιότυπο με τα πρώτα λεπτά της έναρξης. Οι παίκτες του Στάικου μπήκαν δυνατά αναζητώντας εκ νέου το προβάδισμα, αλλά ο Μάρκοβιτς έκανε εκπληκτική απόκρουση σε σουτ του Ροσέρο στο 49΄, ενώ το αξιόλογο σουτ του Μπιλμπάο στο 54΄ πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Λεβαδειακού.

Ο Σταματελόπουλος στο 69΄ βρέθηκε απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα αλλά πλάσαρε άουτ δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του, για να κάνει εν τέλει το 2-1 ο Εραμούσπε στο 73΄, όταν στη σέντρα του Ροσέρο από δεξιά ο Σταματελόπουλος πήρε την κεφαλιά και ο Αργεντινός, που είχε κινηθεί στο δεύτερο δοκάρι, έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το δεύτερο γκολ του στο φετινό πρωτάθλημα και την πρώτη νίκη της ομάδας του.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ανδρέας Γκάμαρης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σορία - Μεχία, Κωνσταντινίδης, Τζημόπουλος

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Σούλης, Σορία, Μπαγκαλιάνης, Εραμούσπε, Κιάκος, Μπιλμπάο, Καραχάλιος, Λιάσος (68΄ Σταματελόπουλος), Ροσέρο, Μορέιρα (90΄+2 Παντελάκης), Παμλίδης (60΄ Τζίμας).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάννης Ταουσιάνης): Μάρκοβιτς, Κωνσταντινίδης (68΄ Ντεντάκης), Μπαχανάκ, Τζημόπουλος, Βήχος, Μουτίνιο, Μεχία (46΄ Χάμοντ), Μπελμόντ, Βρακάς (78΄ Τορό), Σκβάρκα (46΄ Λούα Λούα), Δούμτσιος (78΄ Τσιριγώτης).

