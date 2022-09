Αθλητικά

Ιωνικός – Ατρόμητος: Επική ανατροπή για τους Περιστεριώτες

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο ημίχρονο, αλλά η επανάληψη τους επεφύλασσε έναν εφιάλτη…

Οι αλλαγές που έκανε στο ξεκίνημα του β΄ μέρους ο Κρις Κόουλμαν «μπλόκαραν» τον Ιωνικό, προκάλεσαν την ολική επαναφορά του Ατρόμητου και με τρία γκολ στα πρώτα 15 λεπτά της επανάληψης κι άλλο ένα στις καθυστερήσεις η ομάδα του Περιστερίου μετέτρεψε το εις βάρος της 0-1 σε 4-1, παίροντας με θριαμβευτικό τρόπο το δεύτερο εφετινό της «τρίποντο» στη Super League μετά από 4 αγωνιστικές.

Η ομάδα του Δημήτρη Σπανού, ο οποίος δεν θα πρέπει να αισθάνεται πλέον καθόλου σίγουρος στην θέση του, υπέστη καθολικό μπλακ άουτ στις αρχές του β΄ μέρους και μοιραία έμεινε με μόλις ένα βαθμό μετά από 4 αγώνες.

Οι κινήσεις του προπονητή των φιλοξενούμενων (Τζαβίδας, Φριντζόνσον και Κλωναρίδης πέρασαν στο ματς) αποδιοργάνωσαν πλήρως τους γηπεδούχους. Από την προαναφερθείσα τριάδα προήλθαν και τα τέσσερα γκολ των «κυανόλευκων» (δύο ασίστ οι Τζαβίδας, Κλωναρίδης και γκολ οι Φριντζόνσον, Τζαβίδας), με τους Νικαιώτες να... ψάνονται και να μη μπορούν ν΄ αντιδράσουν...

Οι γηπεδούχοι απείλησαν στο 23΄ με την κεφαλιά του Μάντζη να φεύγει λίγο άουτ, ενώ στο 29΄ ήταν η σειρά των φιλοξενούμενων να βγουν με προϋποθέσεις στην επίθεση, αλλά ο Χουτεσιώτης απέκρουσε το διαγώνιο σουτ του Γκονζάλες.

Το σκορ άνοιξε στο 37΄ ο Ιωνικός με το απευθείας φάουλ του Μεντόσα. Ο Γιαννιώτης βρήκε λίγο τη μπάλα, χωρίς να καταφέρει να αποτρέψει την πορεία της προς τα δίχτυα και με τον τρόπο αυτό ο Αργεντινός έδωσε το προβάδισμα στους Νικαιώτες (1-0).

Βλέποντας την ομάδα του να μην μπορεί να οργανωθεί μεσοεπιθετικά, ο Κόουλμαν έκανε τρεις αλλαγές με το... καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ένας από τους νεοεισελθόντες, Βίκτορας Κλωναρίδης, έβγαλε ασίστ στον Κεσχρίντα στο 53΄ κι ο Τυνήσιος αμυντικός σημάδεψε σωστά για το 1-1.

Η ολική επαναφορά του Ατρόμητου δεν άργησε καθόλου και στο 55΄ ο έτερος νεοεισελθών, Σάμουελ Φριντζόνσον, έβαλε μπροστά τους Περιστεριώτες (2-1). Την ασίστ στον Ισλανδό έδωσε ο Τζαβίδας, ο τρίτος από τους παίκτες που πέρασαν στο ματς στο 46΄.

Η ομάδα του Κόουλμαν «πετούσε» στον αγωνιστικό χώρο και στο 61ο λεπτό ήρθε το 3-1 από τον Ρομπάιγ, ο οποίος πήρε το «ριμπάουντ» από την προσωρινή απόκρουση του Χουτεσιώτη στο πλασέ του Τζαβίδα κι από κοντά δε δυσκολεύτηκε να σκοράρει.

Ο Γάλλος επιθετικός σκόραρε και στο 75΄ από προσπάθεια του Φριντζόνσον, ωστόσο, η φάση εξετάστηκε από το VAR και ο σκόρερ ήταν εκτεθειμένος (οφσάιντ). Τελικά οι Περιστεριώτες πέτυχαν και τέταρτο τέρμα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων μετά τη συνεργασία Κλωανρίδη-Τζαβίδα και τον τελευταίο να «υπογράφει» τον θρίαμβο της ομάδας του.

Διαιτητής: Γ. Τζοβάρας

Κίτρινες: Τσιγκρίνσκι, Μεντόσα, Μίλο - Κεσχρίντα, Ντε Μποκ

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Αντούνες (59΄ Μίλο), Τσιγκρίνσκι, Ρομαό, Βαλεριάνος, Άοσμαν, Μασάς (87΄ Ελευθεριάδης), Μεντόσα (67΄ Λοβέρα), Μύγας, Μάντζης (59΄ Ιωαννίδης), Κάνιας

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Κεσχρίντα, Σουάρεθ, Χατζηισαΐας, Ντε Μποκ, Γκονζάλες (89΄ Ερλινγκμαρκ), Κουέν, Μουνίθ (46΄ Φριντζόνσον), Ροτάριου (46΄ Κλωναρίδης), Κιάρτανσον (46΄ Τζαβίδας), Ρομπάιγ (85΄ Τζοβάρας)

