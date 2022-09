Πολιτική

Τένεδος - Τουρκία: Επεισόδιο με σκάφος του ελληνικού Λιμενικού καταγγέλλει η τουρκική Ακτοφυλακή (βίντεο)

Η απάντηση του ελληνικού Λιμενικού Σώματος. Τι υποστηρίζει η τουρική πλευρά. Διαμαρτυρία από την Άγκυρα.



Την στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστελνε σαφές μήνυμα στον Ερντογάν για την τουρκική προκλητικότητα, η Τουρκία έκανε λόγο για ακόμα ένα επεισόδιο με το Λιμενικό ανοιχτά της Τενέδου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Anadolu, το σκάφος «Anatolian» δέχθηκε πυρά από το ελληνικό Λιμενικό Σώμα, ενώ έπλεε σε διεθνή ύδατα 11 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Τενέδου.

Το ελληνικό Λιμενικό Σώμα με επίσημη ανακοίνωση απαντά στα όσα ισχυρίστηκαν νωρίτερα το Σάββατο οι τουρκικές Αρχές σχετικά με επεισόδιο που έλαβε χώρα κοντά στην Τένεδο. Το Λιμενικό επιβεβαιώνει πως πράγματι υπήρξαν προειδοποιητικές βολές από το ελληνικό περιπολικό σκάφος αλλά αφενός έγιναν σε ασφαλή τομέα και αφετέρου όχι αναίτια.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

"Μεσημβρινές ώρες σήμερα, περιπολικό σκάφος της Λιμενικής Αρχής Μυτιλήνης εντόπισε το Ro-Ro πλοίο “ANATOΛΙΑΝ” σημαίας Κομόρες, στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά ν. Λέσβου, να κινείται ύποπτα εντός εθνικών χωρικών υδάτων έχοντας πορεία βόρεια του νησιού.

Στη συνέχεια, ο πλοίαρχος του εν λόγω πλοίου αφού ενημερώθηκε από το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., να σταματήσει την πορεία του προκειμένου να του διενεργηθεί έλεγχος, αυτός δεν συμμορφώθηκε, κινούμενος παράλληλα προς τα τουρκικά παράλια. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν προειδοποιητικές βολές σε ασφαλή τομέα, χωρίς ωστόσο το ανωτέρω πλοίο να σταματήσει, εισερχόμενο σε τουρκικά χωρικά ύδατα και κινούμενο προς τα τουρκικά παράλια.

Ταυτόχρονα, για το περιστατικό με το ανωτέρω πλοίο ενημερώθηκαν εγγράφως από το Κέντρο Επιχειρήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι τουρκικές Αρχές, προκειμένου για τις δικές τους ενέργειες."

Yunanistan Sahil Guvenlik birimleri, Bozcaada ac?klar?ndaki uluslararas? sularda seyir halindeki Komoros bayrakl? "Anatolian" isimli gemiye taciz atesi act? https://t.co/MrpbWD1axA pic.twitter.com/pRYghhXA0Z — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) September 10, 2022

Νωρίτερα, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, η διοίκηση του Λιμενικού Σώματος του ΥΠΕΣ της Τουρκίας σε δήλωσή της ανέφερε ότι «Στις 10 Σεπτεμβρίου 2022, στις 13:27, έπειτα από ειδοποίηση για παρενόχληση με πυρά της ελληνικής ακτοφυλακής στο στο πλοίο Ro-Ro «Anatolian», το οποίο έπλεε σε διεθνή ύδατα 11 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Τενέδου, της επαρχίας Τσανάκκαλε, στάλθηκαν αμέσως δύο σκάφη του Λιμενικού στον τόπο του συμβάντος και οι ελληνικές μονάδες εγκατέλειψαν γρήγορα την περιοχή». Στη συνέχεια της ανακοίνωσης αναφέρεται ότι στο πλοίο στο οποίο επέβαιναν συνολικά 18 άτομα, 3 Τούρκοι υπήκοοι, 6 Αιγύπτιοι, 4 Σομαλοί και 5 υπήκοοι Αζερμπαϊτζάν, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. «Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε καμία απώλεια ζωής και κανένας τραυματίας στο 18μελές προσωπικό του πλοίου μετά τα πυρά παρενόχλησης κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.Το πλοίο αυτή τη στιγμή συνοδεύεται από 2 σκάφη του Λιμενικού Σώματος και έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό σύμφωνα με τις οδηγίες του επί καθήκοντι Εισαγγελέα του Τσανάκκαλε Το πλοίο ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι Κούμκιοϊ στο Τσανάκκαλε.»

Διαμαρτυρία από το τουρκικό ΥΠΕΞ

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλούνται τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το τουρκικό ΥΠΕΞ ανέλαβε δράση αμέσως σε Άγκυρα και Αθήνα. Αναφέρουν ότι έγινε διαμαρτυρία για το περιστατικό, επισημάνθηκε η σοβαρότητα της κατάστασης και ζητήθηκε άμεση έρευνα και εξηγήσεις.



Αρμόδιος πλοίου: Τράβηξα βίντεο

Ο Τζεγκίζ Ολούτς αξιωματούχος του πλοίου, περιγράφοντας τα γεγονότα στην εκπομπή του CNN Turk είπε: «Κράτησε 20 λεπτά. Τράβηξα όσα περισσότερα βίντεο μπορούσα. Πρόταξαν όπλο. Αναγκαστικά κράτησα την κάμερα κάτω. Μέχρι και ο αριθμός του σκάφους είναι καθαρός. Αριθμός σκάφους 602. Συγκεντρώσαμε το προσωπικό του πλοίου σε ασφαλές μέρος. Ήμασταν ήρεμοι. Η επίθεση ξεκίνησε περίπου στις 13:30. Συνεχίστηκε μέχρι τις 14:00»

Και πρόσθεσε: «Ήρθε κορνάροντας. Φώναξαν στα τούρκικα ‘Σταμάτα, καπετάνιε’. Ήμασταν στα δυτικά της τουρκικής ηπειρωτικής χώρας. Έλεγξα αν το μέρος που βλέπαμε ήταν η Λέσβος. Επιβεβαιώσαμε ότι περάσαμε τη Λέσβο. Το σκάφος ακούμπησε στο πλοίο. Δεν επιχείρησαν να ανέβουν στο πλοίο. Ήθελαν να μας σταματήσουν. Έκανα μια ανακοίνωση από τον ασύρματο στον σταθμό κυκλοφορίας Κουμκαλε. Μετά από 5 λεπτά έφτασε δεύτερο σκάφος και το πρώτο σκάφος άρχισε να πυροβολεί. Έκαναν ελιγμούς γύρω μας. Άνοιξαν πυρ και από τα δύο σκάφη. Το πρώτο σκάφος προσπάθησε να πετάξει ένα σχοινί για να το μπλέξει στην προπέλα του πλοίου. Κάθε φορά που μας έβλεπαν πρότασσαν όπλο. Σε κάθε σκάφος βρίσκονταν περισσότερα από 10 άτομα. Έχουν περάσει 15 μέρες από τότε που φύγαμε από τη Σομαλία. Κάθε ώρα καταγράφεται η θέση του πλοίου. Είναι ξεκάθαρο λεπτό προς λεπτό από πού περνά το πλοίο.»

Σε δηλώσεις του στο CNN Turk, ο ειδικός σε θέματα ασφάλειας Τσοσκούν Μπασμπούγ είπε: «Η σημερινή στάση της Ελλάδας δεν αποτελεί έκπληξη. Οι πληροφορίες είναι φρέσκες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έλαβα, επρόκειτο για όχημα που μετέφερε όχημα. Μάλλον είναι ένα πλοίο που ανήκει στην Τουρκία. Είναι μια εσκεμμένη επίθεση εναντίον της Τουρκία. Ο στόχος εδώ δεν είναι να στοχοποιηθούν άτομα. Ο στόχος εδώ ήταν να δοθεί απάντηση με επιθυμητά πυρά. Το πιο σημαντικό σημείο εδώ είναι ότι η Ελλάδα έχει πρόβλημα να προχωρήσει στη διαδικασία στοχεύοντας αθώους ανθρώπους. Όταν κοιτάμε την ιστορία, φαίνεται ότι αυτό ήταν το αντανακλαστικό της Ελλάδας. Υπάρχει μια Ελλάδα που το έσκασε όταν είδε τον τουρκικό στρατό. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή παίζει με τη φωτιά».

