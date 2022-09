Κοινωνία

Μενίδι: Φωτιά σε βιομηχανικό χώρο (εικόνες)

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε βιομηχανικό χώρο στο Μενίδι Αττικής.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε πιθανώς σε εργοστάσιο με καλλυντικά.

Η φωτιά ξέσπασε σε κτήριο που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Πάρνηθος.

Στο σημείο έσπευσαν 27 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

