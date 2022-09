Παράξενα

Τρίκαλα: Πρόεδρος χωριού χαρίζει οικόπεδο για να “ζωντανέψει” την περιοχή (βίντεο)

Μια πρωτότυπη ιδέα είχε ο πρόεδρος του χωριού Καλλιθέα. Τι είπε στην εκπομπή "Στούντιο με θέα".



Μια πρωτότυπη ιδέα είχε ο πρόεδρος του χωριού Καλλιθέα, στον Δήμο Μετεώρων Τρικάλων, για να «ξαναζωντανέψει» το μικρό χωριό, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 619 μέτρων.



Στο πρόσφατο 1ο Αντάμωμα Καλλιθεατών, που έγινε στο χωριό τον Αύγουστο, παρουσία πολλών επισκεπτών, στο καλωσόρισμα που έκανε στην αρχή της εκδήλωσης ανέφερε ότι… όποιος επιθυμεί να έρθει να κάνει μόνιμη κατοικία στο χωριό του, θα του... χαρίσει το οικόπεδο.

Ο Στέργιος Παππάς μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με θέα», εξήγησε ότι με αυτόν τον τρόπο σκέφτηκε να βάλει ένα λιθαράκι για να μεγαλώσει το χωριό.



Όπως είπε οι μόνιμοι κάτοικοι στο χωριό είναι 60 άτομα, ενώ τόνισε ότι οι νέοι στην περιοχή είναι ελάχιστοι, σημειώνοντας ότι και το σχολείο είναι κλειστό εδώ και χρόνια.

Ο κ. Παππάς, ωστόσο, σημείωσε ότι για να πάρει κάποιος το οικόπεδο υπάρχουν προϋποθέσεις, όπως ότι δεν θα μπορεί να το πουλήσει και να γίνει μόνιμος κάτοικος του χωριού.

