ΔΕΘ: “Πυρά” της αντιπολίτευσης για την ομιλία Μητσοτάκη

Σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ.

Με μία σκληρή ανακοίνωση σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την ομιλία του πρωθυπουργού στην 86η ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι ο απερχόμενος πρωθυπουργός και αυτό το γνωρίζουν ακόμη και όσοι βρέθηκαν σήμερα στο Βελλίδειο».

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Ο πρωθυπουργός των υποκλοπών και της ακρίβειας πραγματοποίησε σήμερα τη τελευταία του ομιλία στη ΔΕΘ. Στο κύκνειο άσμα του προσπάθησε με πολύ κόπο και ιδρώτα να περιγράψει μια φωτεινή Ελλάδα του ίδιου και των φίλων του που έχουν ρημάξει τα δημόσια ταμεία. Για τους εργαζόμενους, όμως, τους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες απλά προανήγγειλε ακόμα μεγαλύτερη φτωχοποίηση, ανέχεια και αδιέξοδα».

Υποστηρίζει ότι ο πρωθυπουργός «έκανε μια προεκλογική ομιλία, μήπως και πείσει τους βουλευτές και το κόμμα του, που αρνούνται να τον υπερασπιστούν στο ζόφο που έχει πνίξει την πολιτική ζωή της χώρας».

Ακολούθως προσθέτει: «Πρώτον, τον ενημερώνουμε ότι "η Ελλάδα πλησιάζει να γίνει ευρωπαϊκή χώρα" γιατί ο ίδιος και το παρακράτος του όποτε και αν γίνουν εκλογές θα αποτελέσουν παρελθόν. Αφιέρωσε μισή φράση για το όργιο παρακολουθήσεων δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων, κάνοντας λόγο για "επιχειρησιακό λάθος". Δεν διευκρίνισε όμως εάν το λάθος ήταν ότι μας άκουγε όλους ή ότι τον καταλάβαμε.

Δεύτερον, επιβεβαίωσε πως ο ίδιος είναι ο υπ' αριθμόν 1 παράγοντας πολιτικής αστάθειας και προανήγγειλε εμμέσως νέα αλλαγή του εκλογικού νόμου, επιβεβαιώνοντας πως κάνει τους θεσμούς και το Σύνταγμα κουρέλι ανά πάσα στιγμή, μόνο και μόνο για να πείσει τους βουλευτές του πως υπάρχει ελπίδα να ξανά είναι πρωθυπουργός. Μάταια, όμως γιατί καμία τέτοια ελπίδα δεν υπάρχει. Ο κ. Μητσοτάκης είναι απερχόμενος πρωθυπουργός και αυτό το γνωρίζουν ακόμη και όσοι βρέθηκαν σήμερα στο Βελλίδειο.

Τρίτον, την ώρα που έρχεται νέος Αρμαγεδδώνας ακρίβειας στην Ελλάδα του αρνητικού ρεκόρ πληθωρισμού, ο κ. Μητσοτάκης ήταν μία από τα ίδια : καμία παρέμβαση στην αγορά ενέργειας, παρά μόνο επιδότηση της αισχροκέρδειας από τις τσέπες των πολιτών και τα τρομακτικά έσοδα από τους έμμεσους φόρους και την οικονομική αφαίμαξη των νοικοκυριών. Καμία παρέμβαση για πλαφόν στις τιμές της ενέργειας, για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και του ΕΦΚ στα καύσιμα για να μειωθούν οι τιμές. Μία από τα ίδια δηλαδή σε ακόμη χειρότερες συνθήκες.

Τέταρτον, συγχαίρουμε τον κ. Μητσοτάκη που "πουλάει" αυξήσεις στις συντάξεις με τη ρύθμιση του 2017 του ΣΥΡΙΖΑ, που τις προέβλεπε από τότε για το 2023. Αντί για ψέματα, όμως, οι συνταξιούχοι περίμεναν να τους αποδώσει τα αναδρομικά που τους έκλεψε για δεύτερη φορά η ΝΔ.

Ο κ. Μητσοτάκης της ακρίβειας και των υποκλοπών έχει πολιτικά τελειώσει. Το κρίσιμο είναι να φύγει μια ώρα αρχύτερα προτού τελειώσει μαζί του και η χώρα».

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ: Κρεσέντο δημοσιονομικού λαϊκισμού η ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Με αυστηρή γλώσσα και ευθείες βολές προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής την ομιλία του πρωθυπουργού στην 86η ΔΕΘ. Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι ο κ. Μητσοτάκης ενοχικά δεν αναφέρθηκε στο κράτος δικαίου και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον επικρίνει για κρεσέντο δημοσιονομικού λαϊκισμού, ενώ κάνει λόγο για «λεφτόδεντρο» που έχει φύτρωσε στην αυλή του Μαξίμου για παροχές προς όλους.

Επίσης, το ΠΑΣΟΚ μιλάει για εξουσιομανία του κ. Μητσοτάκη και για θεσμική εκτροπή ώστε να παραμείνει στην εξουσία.

Προσθέτει ακόμα ότι ο πρωθυπουργός αναγνώρισε καθυστερημένα το οξύ στεγαστικό πρόβλημα των νέων οικογενειών και των φοιτητών και την ανάγκη των ενεργειακών κοινοτήτων και των φωτοβολταϊκών στις στέγες ξεχνώντας όμως ότι λίγες εβδομάδες πριν με νόμο της ΝΔ οι ΑΠΕ πηγαίνουν στα χέρια των λίγων και ισχυρών.

ΚΚΕ: Στη «βαρυχειμωνιά» αυτού του δρόμου ανάπτυξης δεν χωρά καμία αναμονή και καμία εμπιστοσύνη σε κυβερνητικούς «σωτήρες»

«Το πολυαναμενόμενο πακέτο της ΔΕΘ ενόψει του "δύσκολου χειμώνα", που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, προκαλεί τη νοημοσύνη των εργαζομένων και των λαϊκών νοικοκυριών. Όχι μόνο δε συνιστά ουσιαστική ανακούφιση, αλλά αντίθετα διαιωνίζει κι ενισχύει όλους εκείνους τους παράγοντες και μηχανισμούς που ευθύνονται για την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, την επίθεση στο εργατικό λαϊκό εισόδημα, για το σύνολο των προβλημάτων. Γι' αυτό το λόγο και όσα ελάχιστα εξαγγέλλονται, είτε θα εξανεμιστούν αμέσως είτε θα πληρωθούν με άλλον τρόπο από τον ίδιο το λαό, καταλήγοντας να ενισχύουν μόνο τα κέρδη των ομίλων στην ενέργεια, στις κατασκευές, στις τράπεζες, σε άλλους κλάδους» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του για την ομιλία του πρωθυπουργού στην 86η ΔΕΘ.

«Για παράδειγμα, οι επιδοτήσεις στην ενέργεια είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τη στρατηγική της "απελευθέρωσης" και της λεγόμενης "πράσινης μετάβασης" που ευθύνεται για τις ανατιμήσεις στην ενέργεια, πολύ πριν το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι περιορισμένες αυξήσεις στις συντάξεις υπολείπονται κατά πολύ της εκτίναξης του πληθωρισμού.

Ακόμη και τα μέτρα για τη στέγη - ελλείψει προγραμμάτων εργατικής λαϊκής κατοικίας - συνδέονται με Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα και νέα τραπεζικά δάνεια που θα οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη υπερχρέωση τα λαϊκά νοικοκυριά» προσθέτει η ανακοίνωση.

«Συνεπώς το δίλημμα «ανάπτυξη και σταθερότητα ή οπισθοδρόμηση» που έθεσε ο πρωθυπουργός είναι πλαστό και παραπλανητικό. Σήμερα ζούμε ακριβώς τα αποτελέσματα της καπιταλιστικής ανάπτυξης που για το λαό μεταφράζεται σε αστάθεια, ανασφάλεια, επίθεση στη ζωή και τα δικαιώματα του» επισημαίνει το ΚΚΕ και καταλήγει στην ανακοίνωσή του:

«Στη "βαρυχειμωνιά" αυτού του δρόμου ανάπτυξης δεν χωρά καμία αναμονή και καμία εμπιστοσύνη σε κυβερνητικούς "σωτήρες". Απαιτείται οργάνωση της εργατικής - λαϊκής αντεπίθεσης και συμπόρευση με το ΚΚΕ για μέτρα ουσιαστικής ανακούφισης, σύγχρονα δικαιώματα, αξιοποίηση κάθε δυσκολίας κι αστάθειας του συστήματος για να ανοίξει ένας ριζικά διαφορετικός δρόμος προς όφελος του λαού».

Ελληνική Λύση: Τα πολλά «Θα» και τα πολλά λόγια είναι «φθηνά» και δεν είναι αληθινά

«Σήμερα στο Βελλίδειο, ακούσαμε πολλά "Θα" και πολλά λόγια από τον Έλληνα πρωθυπουργό, ο οποίος οδήγησε τη χώρα στην επισιτιστική, οικονομική και ενεργειακή κρίση» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 86ης ΔΕΘ.

Επίσης, η Ελληνική Λύση επισημαίνει πως για ακόμη μία φορά τα πολλά «Θα» και τα πολλά λόγια είναι «φθηνά» και δεν είναι αληθινά, και προσθέτει: «Ο πρωθυπουργός μάλιστα επέλεξε να κλείσει την ομιλία του με αναφορά στον Γιώργο Θεοτοκά. Τον λογοτέχνη, ο οποίος μετά το ταξίδι του στο Άγιο Όρος (αλήθεια ο πρωθυπουργός θα πάει ποτέ;) επεσήμανε πως τα "συμπτώματα διαφθοράς και ανηθικισμού" αποδίδονται σε μεταφυσικά αιτία, σε "ένα γενικευμένο αίσθημα κενού, σε μια κατάσταση πνευματικής ναυτίας". Αναφορά που ταιριάζει απόλυτα στα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού»

ΜέΡΑ25: Ένας αμετανόητος, αδιόρθωτος και επικίνδυνος πρωθυπουργός στον δικό του μαγικό, ολιγαρχικό κόσμο»

«Αν κάποιος είχε την υπομονή να ακούσει σήμερα τον κ. Μητσοτάκη, θα νόμιζε πραγματικά πως δεν ζει στη χώρα της Μητσοτάκης Α.Ε. των ολιγαρχικών κλοπών και των κυβερνητικών υποκλοπών» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΜέΡΑ25 για την ομιλία του πρωθυπουργού στην 86η ΔΕΘ, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο. Το ΜέΡΑ25 κάνει λόγο για ένα «αμετανόητο, αδιόρθωτο και επικίνδυνο πρωθυπουργό στον δικό του μαγικό, ολιγαρχικό κόσμο».

Στη συνέχεια, επισημαίνει ότι «την ώρα που ο κόσμος έξω μαζί με το μπλοκ του ΜέΡΑ25 διαδήλωνε μαζικά, ο πρωθυπουργός προσπαθούσε να πείσει την κοινωνία πως δεν ζει στο ολιγαρχικό κράτος και το Μητσοτακικό παρακράτος που καθημερινά την ληστεύει με το ένα χέρι και τη δέρνει με το άλλο, κρυφακούγοντας κιόλας "για το καλό της" τις διαθέσεις και τις προθέσεις της». Προσθέτει ακόμα ότι είναι «σαφές πως ο κ. Μητσοτάκης είναι πια σε αποδρομή και προσπαθεί με την ολιγαρχική και μιντιακή εξουσία του, αλλά και μερικά επικοινωνιακά και προεκλογικά ψίχουλα, να αλλάξει το κλίμα που επικρατεί πλεόν απ' άκρη σ' άκρη της χώρας» και προσθέτει:

«Αυτό όμως αφορά μόνο το τεστ πίστης των χειροκροτητών που επιστρατεύτηκαν να γεμίσουν κάθε σπιθαμή του Βελλίδειου ώστε ο ταχύτατα βυθιζόμενος στα σκάνδαλά του Πρωθυπουργός να εκπέμψει επικοινωνιακο μήνυμα ενότητας αλλά ταυτόχρονα να δέσει τις βαρωνίες του κόμματός του σε όρκο συνενοχής. Η κοινωνία χρειάζεται εδώ και τώρα ρήξη με το ολιγαρχικό καθεστώς που καθημερινά την ληστεύει μέσω της Μητσοτάκης Α.Ε. και των διαφόρων ληστρικών μηχανισμών όπως το Χρηματιστήριο Ενέργειας που έστησε η προηγούμενη μνημονιακή Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος κ. Μητσοτάκη σας έχει πάρει πια χαμπάρι και δεν θα επιτρέψει ούτε τη διαιώνιση του δικού σας καθεστώτος, ούτε την εναλλαγή σας από άλλες μνημονιακές, ολιγαρχικές δυνάμεις που θα συνεχίσουν τις ίδιες πολιτικές. Ο λαός μας θα επιλέξει τη ρήξη, γιατί είναι η μόνη απάντηση στην κρίση. Παλεύουμε για τη ρήξη. Παλεύουμε για τις ζωές μας. Και θα τις πάρουμε πίσω. Ρεύμα φθηνό για όλο το λαό εδώ και τώρα με δημοψήφισμα για κατάργηση του Χρηματιστηρίου της Ενέργειας και επανεθνικοποίηση της ΔΕΗ. Καμία ανακοχή με την Μητσοτάκης Α.Ε. και κάθε μνημονιακή, ολιγαρχική πολιτική!».

