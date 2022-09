Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Σαρηγιάννης: μάσκα στα σχολεία και στα λεωφορεία (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή “Στούντιο με θέα” ο Καθηγητής του ΑΠΘ, για την ανάγκη αποφυγής μιας νέας έξαρσης της πανδημίας.

«Το να φορεθούν οι μάσκες στα σχολεία είναι σημαντικό, είναι πιο σημαντικό όμως να φορεθούν στα σχολικά λεωφορεία», επεσήμανε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με θέα» ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία την Δευτέρα.

Ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, επεσήμανε σχετικά με τον κορονοϊό πως «υπάρχει ακόμη κίνδυνος, αν και δεν μιλάμε για ίδιου επιδημία».

Σημείωσε πως «μπορεί να έχουμε έξαρση με την μετάλλαξη του Ιουλίου ή τον «Κένταυρο», που μπορεί να δώσει μια έξαρση στους σκληρούς δείκτες, όχι όπως πέρσι με την Δέλτα, αλλά μπορεί να υπάρχει έξαρση, οπότε το να τηρήσει τα μέτρα ατομικής προστασίας κανείς είναι χρήσιμο».

Ο κ. Σαρηγιάννης τόνισε ότι εκτός από τα σχολικά λεωφορεία, «οι μάσκες είναι απαραίτητες οι μάσκες και στα μέσα μαζικής μεταφοράς».

Αναφερόμενος στην οικογένεια του και στις κόρες του, ηλικίας 7,5 ετών, είπε πως «εμείς θα κάνουμε και τεστ στα παιδιά μας για τον κορονοϊό και διότι έχουμε ευθύνη απέναντι στα άλλα παιδιά και στο κοινωνικό σύνολο».

Υπογράμμισε πάντως πως ο χειμώνας «θα είναι διαφορετικός, θα είναι καλύτερος ο χειμώνας από τον περσινό»

