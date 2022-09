Οικονομία

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Τα 21 μέτρα και ποιους αφορούν

Σε 5,5 δισ. ευρώ συνολικά κοστολογούνται τα μέτρα. Η παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης και το σχέδιο έξι σημείων για το πρόβλημα της στέγης.



Παρέμβαση του κράτους για τη μείωση του κόστους του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία ενόψει του δύσκολου χειμώνα, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 86ης ΔΕΘ, ενώ παράλληλα εξήγγειλε τον διπλασιασμό του συνολικού ποσού που θα διατεθεί εφέτος (σε 300 εκατ. ευρώ από 174 εκατ. ευρώ την περασμένη περίοδο). Το επίδομα θα αφορά σε 1.300.000 νοικοκυριά της χώρας, ενώ θα δίδεται διπλάσιο επίδομα σε όλους όσοι καταναλώσουν για πρώτη φορά εφέτος πετρέλαιο ή άλλες μορφές καυσίμου, πλην φυσικού αερίου.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, τα 21 έκτακτα και μόνιμου χαρακτήρα μέτρα (τα πρώτα έως το τέλος του 2022 και τα δεύτερα από το 2023) κοστολογούνται σε 5,5 δισ. ευρώ συνολικά, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η μηνιαία επιδότηση του ρεύματος.

Μεταξύ αυτών, είναι τα εξής:

Θα δοθεί τον Δεκέμβριο «επιταγή ακρίβειας» ύψους 250 εκατ. ευρώ σε 2.300.000 δικαιούχους (χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, άτομα με αναπηρία, μακροχρόνια άνεργους).

Σε όσους λαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα δοθεί μία επιπλέον μηνιαία δόση, ενώ για το επίδομα παιδιού θα δοθεί 1,5 επιπλέον δόση.

Το φοιτητικό επίδομα στέγασης αυξάνεται σε 1.500 ευρώ από 1.000 ευρώ. Ειδικά για τους φοιτητές που θα επιλέξουν τη συγκατοίκηση, το επίδομα αυξάνεται σε 2.000 ευρώ ανά άτομο.

Θα δοθεί έκτακτη ενίσχυση 60 εκατ. ευρώ στους αγρότες για το κόστος των λιπασμάτων και 89 εκατ. ευρώ σε 50.000 κτηνοτρόφους για το κόστος των ζωοτροφών.

Θα ενταχθούν επιπλέον 200.000 δικαιούχοι στο «Ανακυκλώνω» με την αύξηση του προγράμματος κατά 140 εκατ. ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Παράλληλα, θα χρηματοδοτηθούν 250.000 μικρά φωτοβολταϊκά σε στέγες κατοικιών, σε επιχειρήσεις και σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Έως τέλη του 2023 όσες επιχειρήσεις μετατρέψουν σε μόνιμες τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης των εργαζομένων τους, θα απαλλάσσονται από το 40% των ασφαλιστικών εισφορών αυτών των εργαζόμενων. Ενώ, οι επιτηδευματίες και οι μικρές επιχειρήσεις που σχεδιάζουν κάποια νέα πρόσληψη, εάν αυξάνουν το μέσο ετήσιο αριθμό υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης, δεν θα πληρώνουν τέλος επιτηδεύματος εκείνο το έτος.

Διευρύνεται το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», ώστε να καλύψει ακόμη 200.000 νέους δικαιούχους. Προκειμένου να επεκταθεί η τουριστική περίοδος και τον χειμώνα, θα εγκριθούν πρόσθετα κονδύλια και θα διατεθούν προκειμένου η Ελλάδα να διαφημιστεί από κοινού με τον ΕΟΤ, με αεροπορικές εταιρείες, με tour operators, για το διάστημα έως τον Μάρτιο του 2023.

Διευθετούνται μια σειρά από αιτήματα των Ενόπλων Δυνάμεων: η μισθολογική εξέλιξη Εθελοντών Μακράς Διάρκειας και Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης. H επέκταση της Μάχιμης 5ετίας και η νυχτερινή αποζημίωση. Ενώ θεσπίζεται πρόσθετη αμοιβή στα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή.

Στη δέσμη των μόνιμων μέτρων, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε τα εξής:

Καταργείται για δημοσίους, ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης. Παράλληλα, στο Δημόσιο καταργείται και η μη ανταποδοτική Εισφορά υπέρ του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Υπαλλήλων.

Αυξάνονται οι συντάξεις 1.500.000 συνταξιούχων με χαμηλή ή μηδενική προσωπική διαφορά. Το ύψος της αύξησης θα προκύπτει κατά 50% από την αύξηση του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Για εφέτος υπολογίζεται ότι θα είναι πάνω από 6%. Οι συνταξιούχοι που έχουν υψηλή προσωπική διαφορά θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους, όχι από την αύξηση των συντάξεων, η οποία θα περιορίσει το ύψος της προσωπικής διαφοράς, αλλά από την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης.

Αναμορφώνεται από 1/1/2023 το ειδικό μισθολόγιο των 20.000 γιατρών του ΕΣΥ, με αύξηση του βασικού μισθού και των επιδομάτων ευθύνης. Η αύξηση θα είναι περίπου 10% μεσοσταθμικά επί του συνόλου των αποδοχών τους.

Ξεκινά η αναμόρφωση του μισθολογίου σχεδόν 600.000 δημοσίων υπαλλήλων, με έμφαση στους χαμηλόμισθους, αλλά και τη στήριξη όσων κατέχουν θέσεις ευθύνης, και με στόχο την εφαρμογή του από 1/1/2024.

Επεκτείνεται το επίδομα μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες.

Επεκτείνεται έως τον Ιούνιο 2023 ο μειωμένος ΦΠΑ στις συγκοινωνίες, στον καφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά, στον πολιτισμό, στον τουρισμό, στα γυμναστήρια και στις σχολές χορού. Σε αναστολή παραμένει ο ΦΠΑ 24% στις νέες οικοδομές έως τα τέλη του 2024.

Αναμορφώνεται το πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς με σημαντικά επενδυτικά και φορολογικά κίνητρα.

Από 1/1/2023 αυξάνονται κατά 120 εκατ. ευρώ ετησίως οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι της Αυτοδιοίκησης.

Το νέος έτος ξεκινά η διαδικασία για τη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και σκοπός είναι να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Μαΐου 2023.

Μονιμοποιείται η μείωση κατά 3 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών που αφορά σε εισόδημα 2.200.000 εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται και το μισθολογικό βάρος για τις επιχειρήσεις.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε και ένα σχέδιο έξι σημείων για το μεγάλο πρόβλημα της στέγης, κυρίως των νέων, το οποίο αρχίζει να υλοποιείται αμέσως. Το πρόγραμμα, ύψους 1,8 δισ. ευρώ, θα απευθύνεται σε περισσότερους από 100.000 ωφελούμενους με μία σειρά από πρωτοβουλίες, ώστε για να αποκτήσουν ή να μισθώσουν φθηνότερο σπίτι.

Συγκεκριμένα:

Ξεκινά αμέσως η ανέγερση 8.150 θέσεων σε πέντε σύγχρονες φοιτητικές εστίες στα Πανεπιστήμια Κρήτης, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης και Δυτικής Αττικής. Οι χώροι έχουν ήδη καθοριστεί και τα έργα θα γίνουν με ΣΔΙΤ.

Εγκαινιάζεται ένα ειδικό πρόγραμμα δανείων καταρχάς ύψους 500 εκατ. ευρώ, με συγχρηματοδότηση 375 εκατ. ευρώ από το κράτος και 125 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί σχεδόν μηδενικό επιτόκιο για την αγορά πρώτης κατοικίας από πολίτες έως 39 ετών, σε περιοχές με πιο παλαιά κτίρια. Πρακτικά, ένα ζευγάρι, με ελάχιστη συμμετοχή, θα αγοράζει ένα σπίτι αξίας 100.000 ευρώ με μηνιαίες δόσεις 275 ευρώ.

Για να αυξηθεί η ιδιοκατοίκηση και να ανακαινιστούν τα παλαιότερα σπίτια, δημιουργείται ένα στοχευμένο «Εξοικονομώ και Ανακαινίζω» για 20.000 νέους. Κάθε δικαιούχος θα λαμβάνει έως και 20.000 ευρώ για ενεργειακές παρεμβάσεις στο ακίνητό του, μαζί με πρόσθετη ενίσχυση 3.000 ευρώ και χαμηλότοκο δάνειο έως 7.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, ως κίνητρο σε τουλάχιστον 10.000 ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων, θα δοθεί κρατική επιδότηση έως 10.000 ευρώ για να τα ανακαινίσουν. Με την υποχρέωση, όμως, να τα ενοικιάσουν σε μακροχρόνιες μισθώσεις. Η πολιτεία έτσι καλύπτει έως και το 40% του κόστους ανακαίνισης κάθε κλειστού διαμερίσματος.

Θεσμοθετείται για τα δημόσια οικόπεδα και κτίρια η «κοινωνική αντιπαροχή». Το κράτος θα προσφέρει αδρανή περιουσιακά στοιχεία του σε ιδιώτες κατασκευαστές και εκείνοι, με δικά τους έξοδά, θα κτίζουν σύγχρονες κατοικίες. Οι μισές θα ενοικιάζονται με χαμηλό ενοίκιο σε νέους μισθωτές, ενώ οι υπόλοιποι χώροι θα αξιοποιούνται εμπορικά από τους ιδιώτες.

Εξάλλου, προκειμένου να αυξηθούν τα διαθέσιμα ακίνητα για τους Έλληνες, αυξάνεται το όριο της επένδυσης για τη χορήγηση άδειας Golden VISA από τα 250.000 ευρώ στα 500.000 ευρώ.

Από τον Δεκέμβριο ξεκινά το πρόγραμμα «Εστία 2». Σύμφωνα με αυτό, το Δημόσιο θα μισθώσει σε πρώτη φάση 1.000 ιδιωτικά ακίνητα. Για να τα διαθέσει στη συνέχεια με διαδικασίες- εξπρές και πολύ χαμηλό μίσθωμα σε ευάλωτα νοικοκυριά.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός έκανε λόγο και για τον ρυθμό ανάπτυξης εφέτος, αναφέροντας ότι η άνοδος του ΑΕΠ θα είναι άνω του 5% (σ.σ. στον προϋπολογισμό προβλέπεται ανάπτυξη 3,1%), μετά την άνοδο κατά περίπου 7,8% το α' εξάμηνο.

