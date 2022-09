Κοινωνία

Σχολεία: Επιστροφή στα θρανία - Οι αλλαγές και τα μέτρα για τον κορονοϊό

Πώς θα ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα. Όλες οι αλλαγές για τη νέα σχολική χρονιά.



Την Δευτέρα, ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά για τους 1.341.985 μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου της Ελλάδας.

Το πρωί θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός, θα δοθούν οδηγίες για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου, οι μαθητές θα παραλάβουν τα βιβλία τους και θα αποχωρήσουν. Από την Τρίτη ξεκινούν κανονικά τα μαθήματα.

Σημειώνεται, ότι στην αρχή του διδακτικού έτους και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων μπορεί να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονής στο Νηπιαγωγείο για νήπια/προνήπια που φοιτούν για πρώτη φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους.

Φέτος θα ισχύσουν κάποιες αλλαγές σε σχέση με την περσινή χρονιά. Επίσης, όσο αφορά την Covid-19, καταργήθηκε η υποχρεωτική χρήση μάσκας. Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί, όμως, υποχρεούνται να επιδεικνύουν αρνητικό διαγνωστικό τεστ.

Αλλαγές σε σχέση με πέρσι

Θα εφαρμοστεί πιλοτικά η επέκταση του ωραρίου του Ολοήμερου Σχολείου από τις 16:00 στις 17:30 στο 50% των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σε σχεδόν 5.000 τμήματα Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σε όλη τη χώρα, για όσους γονείς το επιθυμούν, εφόσον συμπληρωθούν τα τμήματα.

Για την επιλογή των σχολικών μονάδων ελήφθησαν υπόψη κριτήρια, όπως το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο και ο αριθμός των λειτουργούντων ολοήμερων τμημάτων.

Εισάγονται οι Εκπαιδευτικοί Όμιλοι, οι Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι-Μέντορες, οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές και τα ενισχυμένα ψηφιακά εργαλεία (διαδραστικοί πίνακες, ρομποτική κά).

Εγκαινιάζεται το πρόγραμμα «Φιλία», το οποίο απευθύνεται σε στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας και σχολικού εκφοβισμού.

Θα συνεχιστούν τα 166 Νέα Προγράμματα Σπουδών, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, η «ελληνική Pisa», η Ενισχυτική Διδασκαλία, η Τράπεζα Θεμάτων, η αξιολόγηση σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικού έργου, ενώ ξεκινά και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά η λήξη των μαθημάτων θα είναι στις 15 Ιουνίου 2023, στα Γυμνάσια στις 30 Μαΐου, ενώ οι εξετάσεις του Γυμνασίου θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Στα Λύκεια τα μαθήματα θα τελειώσουν στις 19 Μαΐου. Οι ενδοσχολικές εξετάσεις στη Γ' Λυκείου θα πραγματοποιηθούν 22 έως 30 Μαΐου και οι εξετάσεις στην Α' και Β' Λυκείου 22 Μαΐου με 15 Ιουνίου.

Η κλήρωση για τα Πειραματικά είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου 2023 και οι εξετάσεις για τα Πρότυπα για τις 29 Απριλίου.

Τέλος, θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά Πρότυπα ΕΠΑΛ, 24 σε όλη τη χώρα.

Μέτρα κατά της Covid-19

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ, καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, οι οποίοι δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο με rapid-test ή PCR σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, σε ιδιωτικές κλινικές, σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.

Τα τεστ διενεργούνται μία φορά ανά σχολική εβδομάδα, πριν από την Τρίτη έως και σαράντα οκτώ ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

Τι γίνεται αν οι μαθητές/τριες εμφανίσουν συμπτώματα Covid 19

Εάν ένας/μία μαθητής/τρια εκδηλώσει συμπτώματα κορονοϊού εκτός του σχολείου παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται η σχολική μονάδα με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων.

Εάν ο/η μαθητής/τρια βρίσκεται στη σχολική μονάδα, λαμβάνουν χώρα εκ μέρους του υπευθύνου Covid- 19 της σχολικής μονάδας τα παρακάτω:

Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του/ της μαθητή/τριας.

Απομόνωση του/της μαθητή/τριας σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας.

Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής από τον/την μαθητή/τρια και το/τα άτομο/α που το φροντίζουν.

Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό (μάσκα, γάντια, και σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών ή αναπνευστικών εκκρίσεων- ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου).

Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του/της μαθητή/τριας με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και σε συνεργασία με αυτούς.

Επιστροφή νοσούντων στο σχολείο

Ο/Η μαθητής/τρια ή ο ενήλικος μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση πέντε ημερών απομόνωσης, εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών. Ως ημέρα «0» (μηδέν) θεωρείται η ημέρα λήψης της θετικής εργαστηριακής διάγνωσης.

