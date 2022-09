Κόσμος

Ουκρανία - Ζαπορίζια: Διεκόπη η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού

Η Energoatom ανέφερε ότι αποσυνδέθηκε η έκτη μονάδα του εργοστασίου από το δίκτυο ενέργειας.

Η λειτουργία του υπό ρωσική κατοχή ουκρανικού πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια σταμάτησε εντελώς για λόγους ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Energoatom, η κρατική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τις εγκαταστάσεις.

Η λειτουργία της μονάδας «έχει σταματήσει εντελώς» αφού η υπηρεσία αποσυνέδεσε τον υπ’ αριθμόν 6 αντιδραστήρα από το δίκτυο στις 3:41 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το Κίεβο είχε καλέσει την Τετάρτη τους κατοίκους στις υπό ρωσική κατοχή περιοχές γύρω από το εργοστάσιο να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για τη δική τους ασφάλεια.

Η Ρωσία και η Ουκρανία κατηγορούν η μία την άλλη για βομβαρδισμό του πυρηνικού εργοστασίου, εγείροντας ανησυχίες ότι μπορεί να προκληθεί πυρηνική καταστροφή. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ζητήσει την αποστρατιωτικοποίηση της γύρω περιοχής.

