Απόπειρα αυτοκτονίας ΑμεΑ, μετά την καταγγελία για βιασμό από τον θείο της

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η 23χρονη. Η μητέρα και οι αδελφές της παραδέχθηκαν ότι ήταν μάρτυρες στις αρρωστημένες πράξεις του 40χρονου.

Τέλος στη ζωή της καταναλώνοντας χάπια επιχείρησε να βάλει η 23χρονη κοπέλα με νοητική στέρηση, που αποκάλυψε ότι είχε βιαστεί από τον θείο της στον Βόλο, με αποτέλεσμα η ίδια της η μητέρα να την διώξει από το σπίτι.

Η απόπειρα αυτοκτονίας έγινε στο σπίτι της νονάς της, που την φιλοξενεί.

Η προσπάθεια της 23χρονης έγινε αντιληπτή από την νονά της, η οποία κάλεσε το ΕΚΑΒ και την μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου και νοσηλεύεται για παρακολούθηση.

Κατήγγειλε τον θείο της για βιασμό

Το κορίτσι, που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, κατήγγειλε τον 40χρονο θείο της και αδελφό της μητέρας της, ότι τη βίαζε αφήνοντας άφωνους δικαστές, αστυνομικούς και όλους όσοι βρέθηκαν στην αίθουσα του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου.

Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι τόσο η 50χρονη κατηγορούμενη μητέρα της όσο και οι δύο άλλες αδελφές της δεν το αρνήθηκαν, αλλά κατέθεσαν ότι ήταν μάρτυρες προσωπικών επαφών του αδελφού και θείου τους με την κοπέλα που έχει νοητική υστέρηση!

«Με βίασε πέρυσι και φέτος»

Η 23χρονη εμφανίστηκε στο Δικαστήριο με τη νονά της, μία 65χρονη γυναίκα που κλήθηκε να καταθέσει για το περιστατικό, καθώς η μητέρα της μετά από επεισόδιο που είχαν την έδιωξε από το σπίτι και κατέληξε να περάσει τη νύχτα στα τραπεζοκαθίσματα καφετέριας στην παραλία του Βόλου.

Η 23χρονη κατέθεσε στο δικαστήριο, ότι ο 40χρονος θείος της, στο σπίτι του οποίου μένουν με τη μητέρα και τη μικρότερη αδελφή της και περνούν το καλοκαίρι, αφού δεν έχουν χρήματα, την βίασε και πέρυσι το καλοκαίρι περισσότερες από δύο φορές, καθώς και την προηγούμενη εβδομάδα, λίγες μέρες πριν μαλώσει με την μητέρα της και την διώξει από το σπίτι…

Τόσο η 50χρονη μητέρα όσο και η μικρότερη αδελφή της φάνηκαν να γνωρίζουν για όσα γίνονταν ανάμεσα στην 23χρονη και τον κατηγορούμενο. Η μητέρα κατέθεσε ότι είχε καταγγείλει τον αδελφό της σε Αστυνομικό Τμήμα των Τρικάλων τον Νοέμβριο του 2021, αλλά δεν προέκυπτε από κανένα στοιχείο ο βιασμός.

Όταν όμως ο πρόεδρος του Δικαστηρίου ρώτησε τη μάνα για ποιο λόγο –ενώ γνώριζε– αποφάσισε να μετακομίσει στο σπίτι του στον Βόλο, δεν απάντησε και είπε πως στο αστυνομικό τμήμα περιοχής των Τρικάλων δεν έγινε καμία καταγγελία για τον βιασμό της, πέρυσι τον Νοέμβριο.

Όταν η νεαρή ρωτήθηκε που την πήγε ο θείος της όταν την παρέλαβε από την Αστυνομία, απάντησε ότι την πήγε στην γιαγιά της, όπου εκεί αποφάσισε να μείνει και ο ίδιος.

Τελικά, το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο καταδίκασε τη μητέρα της κοπέλας σε φυλάκιση εννέα μηνών με αναστολή για εξύβριση και έκθεση της κόρης της σε κίνδυνο, διότι πρόκειται για αδύναμο πρόσωπο.

Διερευνάται βιασμός, ασέλγεια, αιμομιξία

Η καταγγελία της 23χρονης στο Δικαστήριο κατά του θείου, κινητοποίησε τη Δικαιοσύνη και η Εισαγγελία παρήγγειλε διερεύνηση της υπόθεσης, για να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετούνται κατηγορίες κατά του 40χρονου και όλης της οικογένειας.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης θα διερευνηθεί αν έγινε βιασμός, ασέλγεια, αιμομιξία και άλλες πράξεις προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, όπως και αν υπήρξε από την οικογένεια για τον 40χρονο άνδρα υπόθαλψη εγκληματία.

Η 23χρονη που είναι ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% βρέθηκε στο δρόμο την Κυριακή, αφού μάλωσε με τη μητέρα του και την έδιωξε από το σπίτι του αδελφού της, όπου έφτασαν από χωριό της περιοχής Τρικάλων για να περάσουν το καλοκαίρι.

Το κορίτσι δεν είχε που να μείνει και περιπλανώμενο κατέληξε στην παραλία του Βόλου, ενώ κοιμήθηκε στα εξωτερικά τραπεζοκαθίσματα καφετέριας, καθώς δεν είχε χρήματα να αγοράσει ούτε φαγητό!

Η 23χρονη το πρωί της Δευτέρας κατάφερε να πάει στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας, ανέφερε όσαν συνέβησαν και ζήτησε να πάρει τα φάρμακά της. Επίσης κατήγγειλε ότι η μητέρα της την παραμελεί, την βρίζει και δεν της δίνει χρήματα, ενώ η ίδια παίρνει το επίδομα αναπηρίας που δικαιούται.

Η μητέρα συνελήφθη μετά την καταγγελία της 23χρονης το βράδυ της Δευτέρας, παραδέχτηκε ότι υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης με την κόρη της, τα επεισόδια μεταξύ τους είναι συχνά, ενώ όταν ρωτήθηκε γιατί δεν πήγε να βρει την κόρη της για να επιστρέψει στο σπίτι, η απάντηση ήταν «ας γύριζε αφού έφυγε»…

Σημειώνεται ότι η 23χρονη μεταφέρθηκε και στο Νοσοκομείο για ψυχιατρική εξέταση, οι γιατροί έκριναν πως δεν είναι περιστατικό που χρίζει νοσηλείας και στη συνέχεια με εντολή της εισαγγελέα υπηρεσίας έμεινε τη νύχτα της Δευτέρας στην Αστυνομία για προστατευτική φύλαξη και την Τρίτη την παρέλαβε ο 40χρονος θείος της.

Πηγή: magnesianews.gr





