Ελισάβετ: Ουίλιαμ - Κέιτ και Χάρι - Μέγκαν μαζί στο κάστρο του Ουίνσδορ (εικόνες)

Το πένθος για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ φαίνεται ότι έφερε πιο κοντά τα δύο αδέλφια και τις συζύγους τους.



Έκπληξη προκάλεσε στο συγκεντρωμένο πλήθος η εμφάνιση του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ δίπλα στο πριγκηπικό ζεύγος, των Ουίλιαμ και Κέιτ, στο κάστρο του Ουίνσδορ.

Τα δύο ζευγάρια έκαναν μία βόλτα, το Σάββατο, με αφορμή τον θάνατο της γιαγιάς τους, της βασίλισσας Ελισάβετ κάνοντας πολλούς να μιλούν για αποκατάσταση των σχέσεών τους. Ωστόσο, άλλοι είναι πιο επιφυλακτικοί και μιλούν για απλά τυπικές σχέσεις λόγω του πένθους.

Σύμφωνα με το Παλάτι του Κένσινγκτον, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ κάλεσε τον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ να συνοδεύσουν αυτόν και την νέα πριγκίπισσα της Ουαλίας, στη βόλτα τους.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας και ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα καθώς περπάτησαν μαζί κατά μήκος των πυλών του κάστρου του Ουίνδσορ.

Στο βίντεο φαίνονται και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας που βρέθηκαν στο κάστρο του Ουίνδσορ.

