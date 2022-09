Κόσμος

Κάρολος: Η οργή του βασιλιά στην τελετή ανακήρυξης (εικόνες)

Τι εκνεύρισε τον Κάρολο Γ' την στιγμή που υπέγραφε την απόφαση που τον έκανε Βασιλιά...

Ο πρίγκιπας Κάρολος ανακηρύχτηκε το Σάββατο και επίσημα σε βασιλιά Κάρολο Γ' κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διαδοχής.

Λίγη ώρα μετά, ο νέος μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου εκφώνησε ομιλία στην οποία δεσμεύτηκε να ακολουθήσει το εμπνευσμένο παράδειγμα της μητέρας του, Ελισάβετ, ενώ έδωσε όρκο να προστατέψει την Εκκλησία της Σκωτίας και υπέγραψε απόφαση βάσει της οποίας κηρύσσεται αργία η ημέρα της κηδείας της.

Στη συνέχεια ωστόσο υπήρξε ένα ευτράπελο, καθώς την ώρα που ο βασιλιάς Κάρολος Γ' πήγαινε να υπογράψει την ιστορική διακήρυξη έχασε τη ψυχραιμία του.

Πιο συγκεκριμένα, ο νέος Βασιλιάς έκανε μανιωδώς νόημα σε έναν βοηθό να μετακινήσει ένα κουτί με στυλό από το γραφείο του. Η καθυστέρηση του βοηθού του όμως προκάλεσε τον εκνευρισμό του νέου Βασιλιά.

Η κάμερα έπιασε τον Κάρολο να προσπαθεί να «καταπιεί» τον εκνευρισμό του, ενώ παράλληλα ο τρόπος που έκανε νόημα στον βοηθό του κατέληξε να μοιάζει μάλλον… κωμικός.

Πηγή: fthis.gr

