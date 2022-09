Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: Στο Εδιμβούργο η σορός της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ύστερα από ένα ταξίδι έξι ωρών η σορός της βασίλισσας θα φθάσει στο Εδιμβούργο. Οι πολίτες θα μπορέσουν αποτίσουν φόρο τιμής στην μνήμη της.



Η σορός της Ελισάβετ Β’ μεταφέρεται σήμερα από την κατοικία της στα Χάιλαντς της Σκωτίας στο Εδιμβούργο, όπου οι πολίτες θα μπορέσουν αποτίσουν φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα.

Το φέρετρο, καλυμένο με τη σκωτσέζικη σημαία και με ένα μπουκέτο λουλούδια, πέρασε τις πύλες του Μπαλμόραλ λίγα λεπτά μετά τις 12.00 (ώρα Ελλάδας). Κατά μήκος της διαδρομής είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες άνθρωποι για να αποτίσουν φόρο τιμής στη βασίλισσα.

Ύστερα από ένα ταξίδι έξι ωρών και ενώ θα έχει διανυθεί μια απόσταση περίπου 300 χιλιομέτρων, η σορός της βασίλισσας θα φθάσει στο Εδιμβούργο, στο ανάκτορο του Χόλιρουντχάουζ, που αποτελεί την επίσημη κατοικία του μονάρχη στη Σκωτία. Ο κόσμος αναμένεται να έχει παραταχθεί κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί από το βόρειο τμήμα της πόλης προς το κέντρο του Εδιμβούργου.

Την Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί πομπή κατά μήκος της μεγάλης λεωφόρου Ρόιαλ Μάιλ έως τον καθεδρικό ναό του Αγίου Αιγιδίου (Σεντ Τζάιλς) όπου η σορός της Ελισάβετ θα παραμείνει για 24 ώρες. Την Τρίτη το βράδυ, θα μεταφερθεί αεροπορικώς στο Λονδίνο.





Ειδήσεις σήμερα:

Κάρολος: Η οργή του βασιλιά στην τελετή ανακήρυξης (εικόνες)

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Τα 21 μέτρα και ποιους αφορούν

Κορονοϊός – Σαρηγιάννης: μάσκα στα σχολεία και στα λεωφορεία (βίντεο)