Κοινωνία

Θεοδωρικάκος για δολοφονία Καραϊβάζ: Η έρευνα συνεχίζεται - Δεν μπήκε στο αρχείο η υπόθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπ. Προστασίας του Πολίτη, μετά την δυσαρέσκεια της χήρας του δολοφονημένου δημοσιογράφου για ελλιπή ενημέρωση και για άρνηση του Υπουργού να την συναντήσει.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε απάντηση μπαράζ αναρτήσεων στα social media για την έρευνα της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ και μετά από έντονες διαμαρτυρίες της χήρας και του γιού του για ελλιπή ενημέρωση και για επί μακρόν άρνηση του Τάκη Θεοδωρικάκου να τους συναντήσει, αναφέρονται τα εξής:

«Είναι αυτονόητο ότι η υπόθεση της διερεύνησης της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ θα συνεχιστεί μέχρι να βρεθούν οι ένοχοι και να αποδοθούν στη Δικαιοσύνη. Τη διαχείριση της υπόθεσης αυτής έχουν οι αρμόδιοι Αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνουν για τις εξελίξεις τη χήρα του Γιώργου Καραϊβάζ.

Ανεξάρτητα από αυτό, η χήρα του δολοφονηθέντος δημοσιογράφου μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας και να συναντήσει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη όποια στιγμή επιθυμεί».

Η ανάρτηση της χήρας του Γιώργου Καραϊβάζ

Ακριβώς 17 μήνες πέρασαν (σημ: στις 9/9/2022) από τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Η σύζυγός του Στάθα Αλεξανδροπούλου Καραϊβάζ συνεχίζει να δίνει τον δικό της αγώνα για να μπορέσει να μάθει επιτέλους την αλήθεια για τη δολοφονία του συζύγου της.

Στην ανάρτηση της, στις 9/9, στην οποία απαντά σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, η Στάθα Αλεξανδροπούλου Καραϊβάζ, έγραφε τα εξής:

Αφιερωμένο στη μνήμη σου

17 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ

Μιας και οι μέρες πέρασαν μαζί με τη θερινή ραστώνη αναρωτιέμαι σε ποιο ευνομούμενο κράτος ζούμε αυτό για το οποίο πληρώνουμε φόρους υπακούμε στους νόμους του !!!!

Αναρωτιέμαι ο κύριος κύριος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη που τόσο ευαίσθητες κεραίες έχει που ασχολείται με το παραμικρό θέμα ακόμα και για μια συμπλοκή ανάμεσα σε Έλληνες και Γερμανούς τουρίστες έκανε τηλεοπτικές και συχνά απαντάτε μέσω του τηλεοπτικού φακού δεν έχει την παραμικρή ευθιξία να ασχοληθεί με τη δολοφονία ενός εργάτη του τύπου μέρα μεσημέρι μπρος στο σπίτι του.





Οπως είναι γνωστό ούτε περιουσίες άφησε, ούτε μετρητά, ούτε ράβδους χρυσού. Τα μόνα που άφησε είναι μια χήρα εμένα που προσπαθω να σταθώ στη νέα πραγματικότητα και παλεύω να βρω τα πατήματα μου μετά την άδικη και ανεξήγητη δολοφονία του συζύγου μου όπως και υποχρεώσεις οικονομικές όπως αφήνει κάθε άνθρωπος που φεύγει ξαφνικά στο ζενίθ της καριέρας του στα 52 του χρόνια με δανεισμό στην προσπάθεια να αποκτήσει ένα διαμέρισμα και την μόρφωση του μονάκριβου μας.





συνάντηση με τον κ. Πρωθυπουργό ο οποίος έδειξε έκπληκτος για το ότι δεν μας είχε δεχτεί ο κ.Υπουργός και δεν είχαμε καμία τύχη στις οχλήσεις μας. Τον Ιούνιο που μας πέρασε η μητέρα μου και πεθερά του αείμνηστου συζύγου μου είχε μια





Τόνισε δε στη μητέρα μου να επιστήσουμε στις γραμματείς ότι το ραντεβού πρέπει να κλειστεί άμεσα με εντολή του Πρωθυπουργού





Φυσικά και το ραντεβού δεν έγινε ποτέ και μετά από οχλήσεις του Νομικού μας συμβούλου ακόμα περιμένουμε .





Απ όσο ξέρω την ίδια τύχη έχει και το προεδρείο της ΕΣΗΕΑ που από την πρώτη στιγμή έχει σταθεί στο πλάι μας συναισθηματικά και ουσιαστικά, τους και οφείλω σ όλους τους ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ουσιαστική τους βοήθεια. Για τους ένστολους οι οποίοι χειρίστηκαν και χειρίζονται την υπόθεση έχω να πω τα ακόλουθα :





Ο κ.Κων/νος Χασιώτης ο οποίος ήταν επικεφαλής όταν έγινε η δολοφονία του Γιώργου, μας προσέγγισε με απόλυτο σεβασμό και με τακτικές ενημερώσεις επι του θέματος τον ευχαριστώ δημόσια για το ήθος του και την συμπεριφορά του απέναντι στην οικογένεια μας ανεξάρτητα από την έκβαση της υπόθεσης.





Ο αντικαταστάτης του και νέος επικεφαλής του τμήματος Ανθρωποκτωνιών νομίζω ότι λέγεται Δροσίνης δεν μπήκε καν στο κόπο να σηκώσει το τηλέφωνο προκειμένου με μας ενημερώσει και να μας πει ένα συλλυπητήρια από την ανθρώπινη πλευρά και ότι ίσως αναλαμβάνει την υπόθεση.





Μαθαίνω ότι η υπόθεση μπήκε αρχείο αλλά από φήμες.





Μια επίσημη ενημέρωση απο την πολιτεία δεν υπάρχει, εάν υπάρχουν αδικήματα που βαραίνουν τον σύζυγο μου ας τα κοινοποιήσουν διαφορετικά απαιτώ να κατατάξουν αυτό το έγκλημα σε μια ειδικη κατηγορία . Με τίποτα δεν θα δεχθώ τη σιωπή γιατί σωπαίνοντας είναι σαν να δίνω άλλοθι σ όλους αυτούς που ισως εννοούν ότι ο Γιώργος είχε άλλου είδους διασυνδέσεις.





Επίσης Θα πω ένα μεγαλο ευχαριστώ σ όλους όσους είναι δίπλα μου σ αυτόν τον αγώνα όπως στον κ. Κώστα Αρβανίτη Δημοσιογράφο και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ο καθένας από το δικό του μετερίζι προσπαθεί να βοηθήσει στο να βγει στο φως η υπόθεση Καραιβαζ.





Εγώ η χήρα του Γιώργου Καραιβαζ σας ζητώ την βοήθεια όλων σας προκειμένου να μην ξεχαστεί και αφεθεί το ειδεχθές έγκλημα ως έγκλημα του κοινού ποινικού δικαίου !!!!





Σας ευχαριστώ όλους όσους είστε δίπλα μου με την ελπίδα ότι θα αφυπνιστούν και όσοι κωφεύουν !!!!





Κορονοϊός – Σαρηγιάννης: μάσκα στα σχολεία και στα λεωφορεία (βίντεο)

Απόπειρα αυτοκτονίας ΑμεΑ, μετά την καταγγελία για βιασμό από τον θείο της

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Τα 21 μέτρα και ποιους αφορούν