Ζώδια: Ο ανάδρομος Ερμής και οι προβλέψεις της Κυριακής

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Πως επηρεάζει η πανσέληνος του Σαββάτου, αλλά και ο ανάδρομος Ερμής, την καθημερινότητα κάθε ζωδίου.

Μετά από την πανσέληνο του Σαββάτου, στο χώδιο των Ιχθύων, η Κυριακή, όπως γράφει η αστρολόγος Κατερίνα Γλύμπη για λογαριασμό του glance,gr, ξεκινάει με τον ανάδρομο Ερμή στο Ζυγό και με κάθε τρόπο μας κάνει να ασχοληθούμε με το παρελθόν, να δούμε τα λάθη μας, τις παραλείψεις μας να πάμε πίσω για να έρθουμε μπροστά, γιατί απλά έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε απαλλαγμένοι από αυτά που μας απασχολούν, και τελικά να τα καταφέρουμε… Μπαίνουμε σε μία περίοδο περίπου 3 εβδομάδων που χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί με την επικοινωνία καθώς αυτή θα συναντά εμπόδια και γενικά χρειάζεται να τσεκάρουμε αυτά που λέμε αν μεταφράζονται σωστά και ειδικά να είμαστε όσο περισσότερο σαφείς μπορούμε!

ΚΡΙΟΣ

Η Πανσέληνος στον 12ο οίκο σας, το Σάββατο, άρχισε να αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές ενός παρασκηνίου στη δουλειά σας ή σχετικό με μια υπόθεσή σας και έτσι θα λάβετε τα μέτρα σας. Από την άλλη, ο ανάδρομος Ερμής απέναντι από το δικό σας ζώδιο σας καλεί να δώσετε μία δεύτερη ευκαιρία στις σχέσεις σας, είτε να κάνετε μία υποχώρηση, είτε να συγχωρήσετε κάποιον, πάντως κάτι θα σας έρθει έτοιμο προς αναθεώρηση!

ΤΑΥΡΟΣ

Από το Σάββατο, με την Πανσέληνο να γίνεται στον 11ο οίκο σας, εκτός της έντονης κοινωνικότητάς σας, θα έχετε την ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με καινούργια άτομα, να πλασαριστείτε σωστά, ενώ δεν αποκλείεται η δημιουργία μιας νέας φιλίας ή προοπτικής για επαγγελματική συνεργασία. Ο ανάδρομος Ερμής στο Ζυγό σας καλεί να αλλάξετε τη ρουτίνα σας, να δείτε την εργασία με άλλο μάτι, από αυτό το μάτι που κάτι μπορείτε να βελτιώσετε αν και το ξέρετε ήδη απλά δεν το έχετε τολμήσει!

ΔΙΔΥΜΟΙ

Από το Σάββατο, με την Πανσέληνο στον 10ο οίκο σας θα συνειδητοποιήσετε ότι αρκετά από αυτά που έχετε αναλάβει δεν ανήκουν στις αρμοδιότητές σας ή είναι άλλων καθήκοντα, οπότε κάθε παρατήρηση ή απαίτηση προς εσάς είναι άστοχη και έχετε σκοπό να το ξεκαθαρίσετε με τους πάντες. Ο ανάδρομος κυβερνήτης σας στο Ζυγό σας καλεί σε φλερτ που επαναφέρετε στη ζωή σας αλλά και σας κάνει τόσο δημιουργικούς, όσο όμως και να χρειαστεί να ξέρετε ότι κάθε φορά που τολμάτε κάτι, χρειάζεται να είστε σίγουροι ότι το έχετε ελέγξει και είστε σίγουροι για την επιλογή σας!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Πιθανόν να παρουσιαστούν κάποιες προοπτικές για συνεργασία με το εξωτερικό ή με πόλη εκτός αυτής που διαμένετε, ενώ δεν αποκλείεται και ένα ταξίδι που θα συνδυάζει ψυχαγωγία και επαγγελματικά. Από την άλλη, ο Ανάδρομος Ερμής σας καλεί να αλλάξετε το σπίτι σας, τη διακόσμησή του, ή να φτιάξετε κάτι που ξέρετε ότι το έχετε καθυστερήσει και λόγω καλοκαιριού πήγε παραπίσω ή δεν τον θεωρούσατε πρώτη προτεραιότητα!

ΛΕΩΝ

Με την Πανσέληνο στον 8ο οίκο σας σεξ και οικονομικά θα συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον σας με το μεν πρώτο να γίνεται αναγκαίο, ακόμα και σαν μέσο αποσυμπίεσης της φόρτισής σας και τα δεύτερα για να καλύψετε εκκρεμείς υποχρεώσεις σας και να κλείσετε «λογαριασμούς». Από την άλλη, ο Ανάδρομος Ερμής στο Ζυγό είναι αυτός που θα σας καλέσει να πάρετε πίσω κάποια λεγόμενά σας ή στην καλύτερη των περιπτώσεων να τα ανασκευάσετε… Δώστε προσοχή στο αυτοκίνητό σας και τα μέσα που χρησιμοποιείτε προς μετακίνηση γιατί μία μικρή ζημιά μπορεί να μεγαλώσει και τελικά να σας κοστίσει περισσότερο!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Με την Πανσέληνο στον 7ο οίκο σας θα θα αντιληφθείτε ότι αν ήσασταν πιο «ομαδικοί» παίχτες και δε βγάζατε σε ορισμένες περιπτώσεις εγωισμό ή ανταγωνισμό, πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε δε θα υπήρχαν. Από την άλλη, ο ανάδρομος Ερμής στο Ζυγό σας βάζει φρένο στα οικονομικά σας, και σας καλεί να είστε συνετοί στη διαχείριση του χρήματος!

ΖΥΓΟΣ

Από το Σάββατο, η Πανσέληνος στον 6ο οίκο σας επαναφέρει στο προσκήνιο ένα θέμα με τη δουλειά σας που προκειμένου να το λύσετε, θα παραμερίσετε τις διαφορές σας με κάποιο πρόσωπο και θα συνεργαστείτε μαζί του. Από την άλλη, θα βάλετε τα καλά σας να υποδεχτείτε τον ανάδρομο Ερμή στο ζώδιό σας η οποία θα σας κάνει πρωτεργάτες με έναν τρόπο στον τρόπο διαχείρισης της επικοινωνίας αρκεί να το κάνετε συνετά και να αντιλαμβάνεστε τους κινδύνους!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Από το Σάββατο δε, με την Πανσέληνο στον 5ο οίκο σας θα συνειδητοποιήσετε ότι νιώθετε πιο καλά όταν είστε έξω, με κόσμο γι’ αυτό θα κοινωνικοποιηθείτε έντονα. Κάποιες υπερβολές στη διασκέδαση και τα φλερτ δε θα τις αποφύγετε, όμως θα περάσετε καλά και θα εκτονώσετε αρκετή από την ενέργειά σας. Από την άλλη, ο ανάδρομος Ερμής σας φέρνει κάποιες πληροφορίες που δεν έχετε επεξεργαστεί και σας υπενθυμίζει ότι έχετε εκκρεμότητες!

ΤΟΞΟΤΗΣ

Από το Σάββατο με την Πανσέληνο στον 4ο οίκο σας, θα νιώσετε ότι έχετε φορτωθεί πολλές ευθύνες, που δε σας αναλογούν και αν δεν τις μοιραστείτε, το πιο πιθανό είναι να μην αντέξετε το βάρος τους. Ο Ερμής ανάδρομος στο Ζυγός θα σας βοηθήσει να εξετάσετε τις κοινωνικές σας σχέσεις αλλά και τις φιλικές γιατί κάπου υπάρχουν κενά και εσείς θα πρέπει να τα γεμίσετε!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Καλείστε να κάνετε γνωστές τις ιδέες σας, να πάρετε την αναγνώριση που θέλετε, να εκμεταλλευτείτε τα πλεονεκτήματά σας για να έρθετε πιο κοντά στην επαγγελματική σας επιτυχία. Ο ανάδρομος Ερμής στο Ζυγό σας καλεί να ξαναδείτε τα θέματα καριέρας και να είστε σίγουροι ότι πατάτε γερά στα πόδια σας, αλλά και τι χρειάζεται να αλλάξετε!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Με την Πανσέληνο του Σαββάτου στον 2ο οίκο σας τόσο οικονομικά όσο και ερωτικά θα είστε σε αναβρασμό, οι πειρασμοί θα είναι αρκετοί και θα καταβάλλετε αρκετό κόπο για να μην υποκύψετε και ξεφύγετε από τα σχέδιά σας. Ο ανάδρομος Ερμής στο Ζυγό σας καλεί να βάλετε τα πράγματα σε μία τάξη, αρχίζοντας από τις σκέψεις αλλά και τις γνώσεις σας ή τα εφόδια που έχετε προς αξιοποίηση!

ΙΧΘΥΣ

Θα καταλήξετε σε χρήσιμα συμπεράσματα όχι μόνο για τα εργασιακά σας αλλά και για τον ίδιο σας τον εαυτό. Ωστόσο, δύσκολα θα πάρετε αποφάσεις και η Πανσέληνος στο ζώδιό σας απο το Σάββατο, αυτό ακριβώς ζητά από σας. Το κόλλημά σας όμως μην στενοχωρήσετε τους άλλους ή ανατρέψετε ισορροπίες είναι εξίσου μεγάλο αλλά ό,τι δεν κάνετε εσείς, το πιο πιθανό είναι να το υποστείτε. Ο ανάδρομος Ερμής στο Ζυγό είναι για εσάς μία ευκαιρία να δείτε τα χρήματά σας με έναν τρόπο που θα σας αλλάξει τη διαχείριση γιατί εδώ χρειάζονται αλλαγές που μάλιστα έχετε αργήσει να τις κάνετε!

