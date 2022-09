Πολιτισμός

Άγγελος Ζαχαρόπουλος: “Το φιλόξενο σπίτι – Αναφορά στα Άγραφα και στα γεγονότα 1942-1949”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το νέο βιβλίο του Άγγελου Ζαχαρόπουλου βασίστηκε στις προσωπικές του μαρτυρίες και εμπειρίες και σε όσα έχουν γραφεί από τους πρωταγωνιστές της αντίστασης και του εμφυλίου.



«Το φιλόξενο σπίτι – Αναφορά στα Άγραφα και στα γεγονότα 1942-1949» τιτλοφορείται το βιβλίο του Άγγελου Ζαχαρόπουλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μωραΐτης.

«Με το βιβλίο αυτό, ο Άγγελος Ζαχαρόπουλος, μας χαρίζει, εκτός από την απόλαυση της ανάγνωσης, και ένα πολύτιμο μάθημα εθνικής αυτογνωσίας. Έχει αξιοθαύμαστα διαυγή, καθαρή σκέψη και αυτόν τον σπάνιο συνδυασμό σοφίας που πηγάζει από μία πλούσια εμπειρία και μελέτη πολλών χρόνων, με τον ενθουσιασμό που όχι πάντοτε χαρακτηρίζει τους νεότερους σε ηλικία», δήλωσε ο Σταύρος Δήμας πρ. Υπουργός και πρ. Επίτροπος της ΕΕ.





«Ο Άγγελος είναι ένας βαθιά καλλιεργημένος άνθρωπος στο βιβλίο αυτό είναι κάτι παραπάνω από φανερό δεν στέκεται μόνο στα προσωπικά του βιώματα, δεν αρκείται σε μία πρωτοπρόσωπη αφήγηση, δεν κάνει μόνο λογοτεχνία, συνθέτει τις μαρτυρίες του με την επιστήμη της κοινωνιολογίας και της πολιτικής ώστε να μας παρουσιάσει έστω συνοπτικά το Πανόραμα μιας δραματικής και ταραγμένης εποχής. Nα μας συστήσει τα θεμέλια χαρακτηριστικά της πολιτικής αντιπαράθεσης, να καταδείξει τη δύναμη του παραλόγου και να καταδικάσει τη βία κάθε μορφής και χρώματος, να θέσει καθολικά ερωτήματα για τη φύση του ανθρώπου και της πολιτικής ιδίως σε περιόδους έντασης αστάθειας και διχασμού χωρίς όμως να διστάσει να δείξει αντιθέτως μάλιστα, τα επακόλουθα του φανατισμού και της αβελτηρίας», δήλωσε από την πλευρά του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, πρ. Υπουργός, πρ. Επίτροπος στην ΕΕ.

Λίγα λόγια για το βιβλίο



Ο Συγγραφέας διακατέχεται από αβάσταχτη νοσταλγία για το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε και πέρασε τα παιδικά και τα πρώτα εφηβικά του χρόνια. Το αρχοντικό αυτό κάηκε το 1948, κατά τη διάρκεια του μεγάλου εμφυλίου.



Στον «Πύργο» αυτό, όπως το αποκαλούσαν, εφιλοξενούντο, κατά παράδοση, κυρίως οι επίσημοι επισκέπτες (σημαντικές προσωπικότητες του τόπου μας) ή διερχόμενοι από την Καστανιά Αγράφων.

Στην περίοδο της κατοχής, μεταξύ 1942 και 1944, η περιοχή των Αγράφων υπήρξε το πανελλήνιο κέντρο της Εαμικής Αντίστασης. Πολλά ηγετικά στελέχη πέρασαν από το σπίτι και μάλιστα μερικοί παρέμειναν επί κάποιο χρονικό διάστημα. Ο συγγραφέας τους παρουσιάζει όπως τους έζησε από κοντά και αναφέρεται στη συμμετοχή τους στην αντίσταση ή, και, στις εμφύλιες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της κατοχής.



Ενδεικτικά: Μωυσής Λεβής, Άρης Βελουχιώτης, Chris Woodhouse, Ντίνος Γιαννόπουλος, Καθηγητής Σημίτης, Βασίλης Ρώτας, Κώστας Καραγιώργης, Νίκος Ζαχαριάδης κ.α.



Βασίστηκε στις προσωπικές του μαρτυρίες και εμπειρίες και, προπαντός, σε όσα έχουν γραφεί από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές της αντίστασης και του εμφυλίου. Η όλη αφήγηση χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Εξάλλου, το βιβλίο αφιερώνεται στα θύματα των εμφυλίων συγκρούσεων, ανεξάρτητα από την παράταξη στην οποία ανήκαν, με την ευχή ΠΟΤΕ ΠΙΑ.

Το βιβλίο είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την Unesco.





Ποιος είναι ο Άγγελος Ζαχαρόπουλος



Ο Άγγελος Ζαχαρόπουλος σπούδασε Γεωπόνος στην Αθήνα και Πολιτικός Μηχανικός στο Παρίσι. Το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας του αφιερώθηκε στα έργα υποδομής της γεωργίας στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Γεωργίας της οποίας υπήρξε Γενικός Διευθυντής. Με την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ του ανατέθηκε η οργάνωση και η διεύθυνση της ‘Υπηρεσίας Σχέσεων Ελλάδας – Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ως Γενικός Διευθυντής της Υπηρεσίας αυτής και ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαπραγματεύσεων, έλαβε ενεργώς μέρος στις διαπραγματεύσεις ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ. Ακολούθησε η θητεία του ως ανώτερο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αμέσως μετά την συνταξιοδότησή του, το 1993,προσελήφθη από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Λάτση ως Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Πρόεδρος του ΔΣ μίας εκ των εταιρειών του Ομίλου.





Έγραψε τα βιβλία:

1.«Τα ταραγμένα χρόνια 1940 – 1950 – Εφηβικές μαρτυρίες και αναμνήσεις». Εκ.ΜΙΝΩΑΣ

2.«Η Οδύσσεια της ευρωπαϊκής μας πορείας». Εκ. ΜΙΝΩΑΣ

3.«Σαράντα χρόνια στην ΕΟΚ – ΕΕ πώς φθάσαμε»

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Σαρηγιάννης: μάσκα στα σχολεία και στα λεωφορεία (βίντεο)

Απόπειρα αυτοκτονίας ΑμεΑ, μετά την καταγγελία για βιασμό από τον θείο της

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Τα 21 μέτρα και ποιους αφορούν