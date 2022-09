Οικονομία

Περσικός Κόλπος: Τέλος στο θρίλερ με τους Έλληνες ναυτικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αλλάχει για τους δεκάδες Έλληνες και ξένους ναυτικούς, ύστερα από μήνες “ομηρίας”. Τι θα συμβεί με τα δύο υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοια.

Επιστρέφουν οι 49 ναυτικοί από το Ιράν όπου βρίσκονται εγκλωβισμένοι για περισσότερους από τρεις μήνες όμηροι πάνω στα δύο υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοια τα οποία κρατάνε παράνομα οι ιρανικές αρχές από τις 27 Μαΐου 2022.

Μετά την επίτευξη συμφωνίας με τις ελληνικές Αρχές για την αναχώρηση του δεξαμενόπλοιου LANA που μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο η ιρανική κυβέρνηση άναψε το «πράσινο φως» για την αντικατάσταση των πληρωμάτων. Όμως, το μέλλον των δύο πλοίων παραμένει θολό υπό μία προϋπόθεση.

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι στην πρόσφατη επίσκεψη ελληνικού κλιμακίου που έγινε στο Ιράν, η ιρανική πλευρά έκανε ένα σημαντικό βήμα πίσω, δέχτηκε και συμφώνησε στην αντικατάσταση των δύο πληρωμάτων και αυτό σημαίνει ότι οι εγκλωβισμένοι, άμεσα θα επιστρέψουν στις χώρες από τις οποίες προέρχονται.

«Σύμφωνα με πληροφορίες μας η αρχή του απεγκλωβισμού πιθανότατα θα ξεκινήσει από αύριο Δευτέρα επιστρέφοντας ο Έλληνας Ανθυποπλοίαρχος του πλοίου "Prudent Warrior". Σήμερα αναμένεται να του χορηγηθεί η βίζα. Στο δεύτερο πλοίο "Delta Poseidon", στο οποίο ο αριθμός των Ελλήνων είναι 9 άτομα, η αντικατάστασή τους θα γίνει τις επόμενες μέρες και στην επιστροφή θα είναι το σύνολο του ελληνικού πληρώματος. Ανάλογες ενέργειες δρομολογούνται παράλληλα και για τους αλλοδαπούς Ναυτεργάτες των δύο Δ/Ξ. Το σύνολο των Ελλήνων Ναυτεργατών θα αντικατασταθεί με αλλοδαπούς, εκτός από έναν Έλληνα ο οποίος επιθυμεί την παραμονή του στο πλοίο».

Σε ότι αφορά την απελευθέρωση των πλοίων η κατάσταση παραμένει "θολή" και το τοπίο δεν πρόκειται να ξεκαθαρίσει -μέσα στον Σεπτέμβριο- αφού οι Ιρανοί ζητούν μία σειρά εγγυήσεις από την ελληνική πλευρά στις οποίες δεν διαφαίνεται λύση στον ορίζοντα...

«Η ΠΕΝΕΝ από την πρώτη στιγμή απαίτησε από την κυβέρνηση να μην χρησιμοποιηθούν τα πληρώματα των πλοίων ως μοχλός πίεσης ή διαπραγματευτικό χαρτί από τις ελληνικές αρχές στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ώστε να δρομολογηθεί η αντικατάστασή τους, ανεξάρτητα από τι εξέλιξη θα έχει η απελευθέρωση των πλοίων» αναφέρει η Ένωση.

«Δυστυχώς η θέση μας αυτή κατέστη δυνατή πολύ καθυστερημένα και όταν η ελληνική πλευρά κατέθεσε το σχετικό αίτημα οι ιρανικές αρχές το αποδέχτηκαν αμέσως!» συνεχίζει.

Στο μεταξύ το δεξαμενόπλοιο "Lana" που μεταφέρει το ιρανικό πετρέλαιο είναι αγκυροβολημένο στον Πειραιά, είναι πλήρως επανδρωμένο, ενώ διαθέτει όλα τα ναυτιλιακά έγγραφα για την αξιοπλοΐα του.

Όπως αναφέρει η ΠΕΝΕΝ «εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ιρανική εφημερίδα έγραψε ότι η ιρανική κυβέρνηση έχει πληροφορίες ότι εάν το πλοίο "Lana" αναχωρήσει από την Ελλάδα και βγει στα διεθνή ύδατα, οι ΗΠΑ θα επιχειρήσουν ρεσάλτο για την κατάληψη του πλοίου και την κατάσχεση του φορτίου του, εφαρμόζοντας «γκανγκστερικά» την απόφαση για το εμπάργκο του ιρανικού πετρελαίου που έχουν αποφασίσει οι ΗΠΑ».





Ειδήσεις σήμερα:

Ελισάβετ: Ουίλιαμ - Κέιτ και Χάρι - Μέγκαν μαζί στο κάστρο του Ουίνσδορ (εικόνες)

Κάρολος: Η οργή του βασιλιά στην τελετή ανακήρυξης (εικόνες)

ΔΕΘ - ΑΝΤ1: παρασκήνια από το δελτίο του Σαββάτου με την Ρίτσα Μπιζόγλη (βίντεο)