ΔΕΘ – Μητσοτάκης: Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση

Σε υψηλούς τόνους και με έντονο προεκλογικό άρωμα, η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης, στην παρουσία του Πρωθυπουργού, στην 86η ΔΕΘ.

Την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι απαντήσεις του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης που παραχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής, στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ.

ΣΥΡΙΖΑ: Κρεσέντο αλαζονείας από τον εγκέφαλο των υποκλοπών

Το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του και σχολιάζοντας τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού, αναφέρει τα εξής:

Σε πλήρη απομόνωση, ο κ. Μητσοτάκης πρωταγωνίστησε σήμερα σε ένα κακόγουστο σόου κράτους που παραπέμπει σε καθεστώτα ελέω Θεού μοναρχών. Σε ένα κρεσέντο αλαζονείας, ο εγκέφαλος των υποκλοπών τόλμησε να πει ότι πως είναι «βαθιά δημοκράτης» επειδή επέτρεψε στους δημοσιογράφους να πάνε στη ΔΕΘ. Ακόμα και από τις ελάχιστες ερωτήσεις που επετράπησαν για το μείζον σκάνδαλο των υποκλοπών, τα έκανε χειρότερα:

Απέφυγε να απαντήσει και να διαψεύσει πως ο κ. Σπίρτζης εκτός από το Predator μπορεί να παρακολουθείται και από την ΕΥΠ

Επιβεβαίωσε πως ο ίδιος συντονίζει την επιχείρηση συγκάλυψης πίσω από το δήθεν «απόρρητο», διαφωνώντας με όλους τους συνταγματολόγους αλλά ακόμα και με τους βουλευτές της ΝΔ.

Συνέχισε τον ολισθηρό κατήφορό του, αφήνοντας υπόνοιες για εσωτερικούς εχθρούς και μειοδότες, λέγοντας πως η εθνική ασφάλεια κινδυνεύει από όσους είναι σε θέσεις ευθύνης «και όχι από μανάβηδες», μήπως και δικαιολογήσει τις παρακολουθήσεις πολιτικών του αντιπάλων και δημοσιογράφων.

Στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» που επιχείρησε να περάσει, την απάντηση την έδωσε ο ίδιος. Ο κ. Μητσοτάκης προκαλεί το χάος μέσα από την πρωτοφανή απομόνωσή του. Μιλώντας για «αυτοδύναμη κυβέρνηση αλλά όχι μονοκομματική» ομολόγησε όχι μόνο πως φοβάται την προοδευτική κυβέρνηση, αλλά και πως είναι ο μόνος παράγοντας πολιτικής αστάθειας. Πλήρως απομονωμένος, χωρίς καμία συμμαχία, προανήγγειλε την μόνη πραγματική τερατογένεση: πως πρόθεσή του είναι μετά τις υποκλοπές τηλεφώνων και προχωρήσει και σε μετεκλογικές υποκλοπές βουλευτών άλλων κομμάτων για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Κατά τα λοιπά, κρύφτηκε πάλι πίσω από τη Ρωσία για την έκρηξη ακρίβειας, για να κρύψει τις ευθύνες του από την βίαιη απολιγνιτοποίηση, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ εν μέσω ενεργειακής κρίσης και το αρνητικό ρεκόρ πληθωρισμού και τιμών καυσίμων. Όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης δεν αφορούν τους πολίτες, που θα βρεθούν αντιμέτωποι με ακόμα μεγαλύτερη αφαίμαξη των εισοδημάτων τους.

Τέλος, παραδέχθηκε με θράσος πως οι αυξήσεις στις συντάξεις που διαφημίζει, είναι νομοθετημένες από το 2017 από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σήμερα οι πολίτες είδαν για τελευταία φορά ως Πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Και αυτό είναι το μόνο θετικό μήνυμα από τη σημερινή μέρα.

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να δραπετεύσει από την αλήθεια

«Στην τρίωρη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού καταδείχθηκε από την αφωνία του για τον κ. Τσίπρα και τις συνεχείς επιθέσεις του στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, ποιος είναι ο στρατηγικός του αντίπαλος», σχολίασε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, για τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Όπως αναφέρει σχόλιο του Γραφείου Τύπου του κόμματος, «η κυβέρνηση της ΝΔ και η προηγούμενη των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εκπροσωπούν πρακτικές του χθες και δύο μοντέλα διακυβέρνησης, που διαπνέονται από καθεστωτισμό και συσσώρευσαν στους πολίτες περισσότερα προβλήματα από όσα υποσχέθηκαν να λύσουν».

Υπογραμμίζει ακόμη ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει νωπή ισχυρή εντολή από τα μέλη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για αυτόνομη πρωταγωνιστική πορεία.

Ως προς το θέμα της παρακολούθησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ από την ΕΥΠ, το σχόλιο της η Χαριλάου Τρικούπη έχει ως εξής: Ο πρωθυπουργός «προσπαθεί να βρει σωσίβιο σε σενάρια συνωμοσιολογίας για να δραπετεύσει από τη αλήθεια. Σε λίγο θα μας πει ότι εμείς βάλαμε την ΕΥΠ να μας παρακολουθεί και ζητήσαμε την απόπειρα παγίδευσης με το Predator».

Τονίζει δε ότι πρωταγωνίστησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός και ο ανιψιός του στην θεσμική εκτροπή και επισημαίνει πώς «εφόσον υπάρχει κατά τα λεγόμενά του "τεκμηριωμένη" παρακολούθηση, ας τηρήσει το νόμο που του δίνει τη δυνατότητα ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ να άρει το απόρρητο για τους υφισταμένους του, ώστε να μάθει ο ελληνικός λαός στο προσκήνιο και νόμιμα την αλήθεια».

«Σε άλλη περίπτωση θα είναι αυτός που επιλέγει τους ψιθύρους, δίνοντας τροφή στην τοξικότητα», καταλήγει το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

ΚΚΕ: Κάλπικες διαχωριστικές γραμμές κι εκβιαστικά διλήμματα, από Μητσοτάκη

Σε ανακοίνωση του το ΚΚΕ, σχολιάζει σχετικά: Ο κύριος Μητσοτάκης, στην προσπάθεια του να θέσει στο λαό κάλπικες διαχωριστικές γραμμές κι εκβιαστικά διλήμματα, φτάνει στο σημείο να εμπλέκει το ΚΚΕ σε ανυπόστατα σενάρια κυβερνήσεων συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ/ ΚΙΝΑΛ και το ΜΕΡΑ25.

Βεβαίως γνωρίζει πολύ καλά ότι οι στρατηγικές επιλογές αυτών των κομμάτων, οι δεσμεύσεις τους απέναντι στην ΕΕ, το ΝΑΤΟ, το κεφαλαίο δημιουργούν αντικειμενικά τη δυνατότητα για άλλου είδους πολιτική εξέλιξη: Η ίδια η ΝΔ, με ή χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη, να συνεργαστεί με κάποιο από αυτά τα κόμματα αν αυτό απαιτηθεί από τις ανάγκες σταθερότητας του σάπιου συστήματος.

Ελληνική Λύση: Να ψάξει αλλού για αποστάτες ο Μητσοτάκης

«Ως μια γροθιά, θα συνεχίσει να υπηρετεί το εθνικό και όχι το κομματικό συμφέρον, σε αντίθεση με τη ΝΔ» αναφέρει η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ. Επίσης, τονίζει ότι «όσοι λοιπόν σκοπεύουν να αναζητήσουν "αποστάτες" για να παραμείνουν στην καρέκλα, ας ψάξουν στους όμορους πολιτικούς τους χώρους και όχι στην Ελληνική Λύση».

Ειδικότερα, αναφέρει ότι «επειδή ο πρωθυπουργός δεν ήταν "έτοιμος" να απαντήσει για το ενδεχόμενο "μετεκλογικών συνεργασιών", η Ελληνική Λύση είναι απόλυτα έτοιμη για να ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να "συνεργαστεί" με κανέναν». Αντίθετα, επισημαίνει η Ελληνική Λύση, ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε την απόλυτη σύμπλευσή του με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και την πλήρη αποξένωσή τους από τον ελληνικό λαό.

«Σύμπλευση στην αναγνώριση της ψευδομακεδονίας και στην προώθηση της ένταξης Σκοπίων και Αλβανίας στην ΕΕ, παρά τις περί του αντιθέτου προεκλογικές διαβεβαιώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος μάλιστα ξεκαθάρισε ότι θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο μόνον εάν το επιθυμεί ο ΣΥΡΙΖΑ! Άλλη μία κωλοτούμπα, "από τον πρωθυπουργό που δεν κάνει κωλοτούμπες". Στήριξη στην αντεθνική δράση της πλειοψηφίας των ΜΚΟ, τις οποίες μάλιστα ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε "υποδειγματικής λειτουργίας"! Σύμπλευση στην "αντιμετώπιση" της ενεργειακής, επισιτιστικής και οικονομικής κρίσης με θεωρίες συνωμοσίας περί "ρωσικής εμπλοκής" αντί της αλλαγής πολιτικής, όπως ακριβώς έκανε ο ΣΥΡΙζΑ για να προωθήσει την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Δημιουργούν "φανταστικούς εχθρούς" δίνοντας μάλιστα συγχωροχάρτι στη φασιστική Τουρκία, την ώρα που οι Έλληνες υποφέρουν από τις εγκληματικές πολιτικές της κυβέρνησης τις οποίες στηρίζει τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ. Σύμπλευση στο χρηματιστήριο ενέργειας, στην άρνηση εξορύξεων του εθνικού μας πλούτου, στην κατάργηση του λιγνίτη, που εκτίναξαν τους λογαριασμούς ρεύματος, καυσίμων και φυσικού αερίου σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις» σημειώνει.

