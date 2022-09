Αθλητικά

Eurobasket: Η Φινλανδία σόκαρε την Κροατία

Με έναν εκπληκτικό Μάρκανεν, η Φινλανδία προκρίθηκε στα ημιτελικά κόντρα στα προγνωστικά.

Η Φινλανδία δημιούργησε την πρώτη έκπληξη στους νοκ άουτ αγώνες του Ευρωμπάσκετ 2022. Οι Σκανδιναβοί νίκησαν στο Βερολίνο την Κροατία με 94-86 κι εξασφάλισαν την παρουσία τους στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσουν την Ισπανία.

Τους Φινλανδούς οδήγησε στο θρίαμβο ο άσος των Γιούτα Τζαζ Λάουρι Μάρκανεν, που με τους 43 πόντους στους οποίους... άδειασε το «όπλο» του δεν κατέστρεψε μόνο όλο τον αμυντικό σχεδιασμό του Νταμίρ Μουλαομέροβιτς αλλά δημιούργησε εθνικό ρεκόρ στο σκοράρισμα.

Η απογοητευτική «Χρβάτσκα», που συν τοις άλλοις δεν είχε διαθέσιμο τον Ίβιτσα Ζούμπατς λόγω τραυματισμού (έπαιξε 2:52 στο δεύτερο δεκάλεπτο αλλά δεν μπορούσε), δεν θύμισε σε καμία περίπτωση το κραταιό συγκρότημα του παρελθόντος, με ολοφάνερη την απουσία ενός παίκτη-ηγέτη.

Η Φινλανδία έδειξε τις διαθέσεις της από το ξεκίνημα, όταν μόλις στο 3:25 προηγήθηκε με 13-6. Με Σάριτς και Μπογκντάνοβιτς, όμως, να ευστοχούν, οι Κροάτες πέρασαν με βραχεία κεφαλή στην πρώτη περίοδο (21-20), αλλά βρέθηκαν πίσω (43-45) στο ημίχρονο.

Με Μάρκανεν και Μπογκντάνοβιτς να οδηγούν τις ομάδες τους οι αντίπαλοι μπήκαν ισόπαλοι στην τελική ευθεία (65-65 στο 30΄) και όλα θα κρίνονταν στα τελευταία 10 λεπτά.

Εκεί μίλησε η κλάση του Μάρκανεν, που ακούραστος συνέχισε να φορτώνει πόντους το αντίπαλο καλάθι, η διαφορά έφτασε και στο +10 και παρότι περίπου 2:30 πριν το τέλος οι Κροάτες μείωσαν στους 5, το πέμπτο τρίποντο του Σάλιν διέλυσε κάθε αμφιβολία για το ποιος θα ήταν ο νικητής.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-21, 45-43, 65-65, 94-86

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Χαφ 3 (1), Γιάντουνεν 3 (1), Κάντονεν 5 (1), Κόπονεν, Λιτλ 5 (1), Μάντσεν 2, Μάρκανεν 43 (17/23 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Μαξούνι 16 (1 τρίποντο, 7/7 βολές), Σάλιν 17 (5), Σέπαλαα, Βάλτονεν.

ΚΡΟΑΤΙΑ (Μουλαομέροβιτς): Μπογκντάνοβιτς 23 (6/9 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 8/9 βολές, 5 ριμπάουντ), Χεζόνια 9 (2), Μάτκοβιτς 11 (4/5 δίποντα, 3/4 βολές), Μάβρα, Ράμλιακ 3 (1), Σάριτς 12 (1 τρίποντο, 9 ριμπαουντ, 6 ασίστ), Σίμον 11 (4/5 δίποντα, 3/4 βολές), Σμιθ 17 (2/2 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/4 βολές), Ζούμπατς.

