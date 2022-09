Κόσμος

Μακρόν - Πούτιν: τηλεφωνική επικοινωνία για τη Ζαπορίζια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες για την ασφάλεια στον πυρηνικό σταθμό στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν συζήτησαν σήμερα την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ετοιμότητά τους για μια «μη πολιτικοποιημένη αλληλεπίδραση» με τη συμμετοχή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), αναφέρεται στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία, ο Πούτιν προειδοποίησε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις μπορεί να έχουν «καταστροφικές συνέπειες». Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για τους βομβαρδισμούς γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης στον Μακρόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει τις ρωσικές εξαγωγές τροφίμων και λιπασμάτων στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ζήτησε από τον Πούτιν την απόσυρση των ελαφρών και των βαρέων όπλων από τον πυρηνικό σταθμό και την συμμόρφωση με τις οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) για την αποκατάσταση των συνθηκών ασφαλείας στον σταθμό της Ζαπορίζια, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας.

«Ο πρόεδρος θα παραμείνει σε επαφή με τον πρόεδρο (Βολοντίμιρ) Ζελένσκι, καθώς με τον διευθυντή της IAEA και θα μιλήσει και πάλι τις προσεχείς ημέρες με τον πρόεδρο Πούτιν ώστε να βρεθεί συμφωνία που θα εγγυηθεί την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ζήτησε επίσης από τον πρόεδρο της Ρωσίας να εγγυηθεί την εφαρμογή της συμφωνίας για την εξαγωγή των σιτηρών για να διασφαλισθεί η τροφοδοσία όσων έχουν περισσότερη ανάγκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελισάβετ: Ουίλιαμ - Κέιτ και Χάρι - Μέγκαν μαζί στο κάστρο του Ουίνσδορ (εικόνες)

Κάρολος: Η οργή του βασιλιά στην τελετή ανακήρυξης (εικόνες)

Ακρόπολη - Παρθενώνας: άνδρας κρέμασε σημαίες στις σκαλωσιές (εικόνες)