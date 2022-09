Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: δεκάδες υπερπτήσεις από τουρκικά UAV's

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Οι τουρκικές προκλήσεις από αέρος, δεν έχουν σταματημό και έτσι σήμερα Κυριακή καταγράφηκαν 32 παραβιάσεις του εναέριου χώρου από δύο τουρκικά drones.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κινήθηκαν σε Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Καταγράφηκαν επίσης 2 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο Fir Aθηνών.

Όπως σημειώνει το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελισάβετ: Ουίλιαμ - Κέιτ και Χάρι - Μέγκαν μαζί στο κάστρο του Ουίνσδορ (εικόνες)

Κάρολος: Η οργή του βασιλιά στην τελετή ανακήρυξης (εικόνες)

Ακρόπολη - Παρθενώνας: άνδρας κρέμασε σημαίες στις σκαλωσιές (εικόνες)