Στο νοσοκομείο η Τζίνα Λολομπριτζίτα

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της ιταλίδας σταρ.

Δύσκολες ώρες για την ιταλίδα σταρ του Ιταλικού κινηματογράφου, Τζίνα Λολομπριτζίτα, καθώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το πάλαι ποτέ είδωλο του σινεμά, που σήμερα είναι 95 ετών, νοσηλεύεται με σπάσιμο στο μηρό και η κατάστασή της, λένε οι γιατροί πως δεν εμπνέει ανησυχία.

Η δημοφιλής Ιταλίδα, πρόσφατα δήλωσε πως κατεβαίνει υποψήφια στις επόμενες πολιτικές εκλογές ως ανεξάρτητη για κυρίαρχη και λαϊκή Ιταλία, με μια λίστα η οποία συλλέγει διάφορα κόμματα και κινήματα όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα και την Σοσιαλιστική Πατρίδα, με στόχο η λίστα να περάσει το φράγμα του 3% ώστε να μπει στο Κοινοβούλιο.

Παρόλη την ηλικία της και τα διάφορα γεγονότα που σχετίζονται με το περιβάλλον της, ο δικηγόρος της, Antonio Ingroia, ιδρυτής του κινήματος Πολιτικής Αγωγής και δικηγόρος της ηθοποιού, τονίζει πως «με τη διαύγειά της, η Lollobrigida ήταν πάντα πρεσβευτής της Ιταλίας» και πως η ίδια «θέλει να επιστρέψει μια εικόνα της Ιταλίας με το κεφάλι ψηλά, κυρίαρχη και όχι υποτελής».

Σημειωτέον, δεν είναι η πρώτη φορά που η Λόλο πειραματίζεται με την πολιτική ζωή. Το 1999 συμμετείχε στις Ευρωεκλογές με τη λίστα των Δημοκρατικών του Romano Prodi, όπου συγκέντρωσε περίπου 10.000 ψήφους, οι οποίοι όμως δεν υπήρξαν αρκετοί ώστε να εκλεγεί.

