Τσίπρας: Το “καθεστώς Μητσοτάκη” θα πέσει από τους αγώνες της νέας γενιάς

«Όσο πιο άθλιες πολιτικές επιχειρούν να επιβάλουν τόσο αθλιότερες γίνονται και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν», τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Με επίθεση στο «καθεστώς Μητσοτάκη», όπως ανέφερε, ξεκίνησε την ομιλία του στο φεστιβάλ Σπούτνικ της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας λέγοντας ότι «αυτό το καθεστώς που συνθλίβει τα όνειρα και το αύριο της νέας γενιάς, μπορεί να πέσει και θα πέσει από τις νέες και τους νέους της χώρας μας».

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι τα βήματα για δημοκρατία, ελευθερία, πλουραλισμό που έγιναν στη μεταπολίτευση αμφισβητούνται «από μια κυβέρνηση που γνωρίζοντας ότι οι πολιτικές της εξυπηρετούν τους λίγους και φέρνουν σε απόγνωση τους πολλούς, έσπευσε να οικοδομήσει ένα καθεστώς. Που δεν απειλεί τους πολιτικούς της αντιπάλους. Απειλεί ευθέως την ίδια τη δημοκρατία.

Και έχει ως στόχο τον έλεγχο της ενημέρωσης. Τη διασπάθιση του δημόσιου πλούτου. Τον έλεγχο των πολιτικών της αντιπάλων. Τον εκφοβισμό και τις διώξεις των ενοχλητικών δημοσιογράφων. Την καταστολή των κοινωνικών αγώνων και ιδιαίτερα των αγώνων της νεολαίας. Η αθλιότητα των μεθόδων που χρησιμοποιούν για να επιβάλουν αυτό το καθεστώς, δεν θα έπρεπε να μας παραξενεύει. Γιατί συμβαδίζει απόλυτα με την αθλιότητα της πολιτικής τους. Ή για να το πω διαφορετικά, όσο πιο άθλιες πολιτικές επιχειρούν να επιβάλουν τόσο αθλιότερες γίνονται και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν».

Συνεχίζοντας κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «η σταθερότητα της αισχροκέρδειας που υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης στην κρατικοδίαιτη, διαπλεκόμενη και παρασιτική ελίτ, δεν εξασφαλίζεται ούτε με τη δημοκρατία ούτε με τη διαφάνεια. Γι' αυτό λοιπόν ακολουθούν αυτές τις άθλιες μεθόδους. Γι' αυτό έστησε το καθεστώς του ο κος Μητσοτάκης. Γι' αυτό έστησε και το παρακράτος του. Για να εδραιώσει τη θέση του στην εξουσία. Και να εξασφαλίσει τα κέρδη των λίγων και εκλεκτών που τον στηρίξανε να εκλεγεί, ως αντίδωρο για να συνεχίζουν να τον στηρίζουν».

Οικονόμου: Ο Τσίπρας δεν έχει κανένα σχέδιο και καμιά γνώση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας στην ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, αναφέρει σε ανακοίνωση του τα εξής: Στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στην κρισιμότητα της διεθνούς συγκυρίας, στην ανάγκη διασφάλισης της Πατρίδας στην απαίτηση των πολιτών για συνέχιση και εμβάθυνση της ουσιαστικής στήριξής τους απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια, και στην ανάγκη κάλυψης των στεγαστικών αναγκών των νέων.

Με γνώση, με ενσυναίσθηση και πατριωτισμό ο Πρωθυπουργός έδειξε το δρόμο εξόδου από τις κρίσεις και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε στην πορεία αυτή. Αντίθετα, ο κ. Τσίπρας, όπως επιβεβαίωσε κι απόψε, δεν έχει κανένα σχέδιο και καμιά γνώση. Μόνο παρωχημένα συνθήματα, ψέματα και εύκολες αερολογίες. Οι πολίτες, συγκρίνοντας τους λόγους και τα έργα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, έχουν μια λογική επιλογή: τη σταθερότητα, τη συνέπεια και τη συνέχεια.

