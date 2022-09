Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Κούγιας: η ανακοίνωση και τα πέντε ερωτήματα στην Ένωση Εισαγγελέων

Άμεση ήταν η απάντηση του Αλέξη Κούγια στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας για την υπόθεση της Πισπιρίγκου.

Απάντηση στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας έδωσε άμεσα με ανακοίνωσή του ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος έθεσε πέντε ερωτήματα στους εισαγγελείς για την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου που κατηγορείται για τον θάνατο των τριών παιδιών της.

Ο γνωστός ποινικολόγος αναφέρει ότι συμφωνεί με όσα σημείωσε η Ένωση και μεταξύ άλλων τονίζει: «Θα περίμενα ως υπερασπιστής που επί 50 χρόνια συνεργάζεται μαζί σας με έντιμο τρόπο για την απονομή της Δικαιοσύνης και την έκδοση δίκαιων αποφάσεων, να έχει ήδη ασκηθεί εναντίον του συγκεκριμένου προσώπου ποινική δίωξη για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων με ενεργοποίηση της αυτοφώρου διαδικασίας, εκτός και αν οι πληροφοριοδότες του τυγχάνουν αντίστοιχης προστασίας».

Αναλυτικά η ανακύνωση του Αλέξη Κούγια:

Διάβασα την πριν από λίγη ώρα εκδοθείσα ανακοίνωση της Ενώσεως Εισαγγελέων και θέλω να απαντήσω πολύ προσεκτικά με τα εξής:

Συμφωνώ λέξη προς λέξη με τα όσα στην ανακοίνωσή σας δημοσιοποιείτε.

Θέλω όμως να σας υποβάλω πέντε ερωτήσεις:

Πρώτη ερώτηση: Έχετε ποτέ διαβάσει πρόταση συναδέλφου σας, είτε του πρώτου βαθμού, είτε του δευτέρου βαθμού, είτε του Αρείου Πάγου, ο οποίος, αντί να ασχολείται με τα αποδεικτικά στοιχεία της υποθέσεως και το νομικό χαρακτηρισμό της πράξεως, βάσει των οποίων θα πρέπει να διατυπωθεί η κατηγορία, να κατασκευάζει ο ίδιος ένα πρωτοφανές κίνητρο για την παγκόσμια δικαστική κοινότητα, όπως κατασκεύασε ο συγκεκριμένος Εισαγγελέας, ότι δηλαδή μια μητέρα, η οποία δεν έλειψε ούτε ένα λεπτό από το πλευρό του παιδιού της, από την ώρα που γεννήθηκε, μέχρι την ώρα που έχασε τη ζωή του ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, του αφαίρεσε τη ζωή, χρησιμοποιώντας μια φαρμακευτική ουσία, την οποία δεν μπορεί να προμηθευτεί κανένας ιδιώτης από πουθενά, γιατί δήθεν με τον τρόπο αυτό ΘΑ ΚΕΡΔΙΖΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ, με τον οποίο είχε προβλήματα;

Δεύτερη ερώτηση: Έχετε ακούσει ή έχετε διαβάσει ποτέ εισαγγελική πρόταση συναδέλφου σας, ο οποίος, αντί να ασχολείται με τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν κατά την άποψή του την κατηγορία, την οποία θέλει να αποδώσει στην κα κατηγορουμένη, να περιγράφει την προσωπικότητά της με τέτοια επίθετα και με τέτοιους χαρακτηρισμούς που αν αυτό εγένετο σε μια δικαστική αίθουσα, θα δικαιολογούσε απόλυτα την υποβολή μιας αιτήσεως εξαιρέσεως εις βάρος του ως εντελώς προκατειλημμένου κατά της κας κατηγορουμένης, αφού παραβαίνει αυτό, το οποίο επιβάλει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, δηλαδή ότι δηλαδή τόσο οι Εισαγγελείς όσο και οι Δικαστές, κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ήρεμοι, νηφάλιοι και να περιορίζονται μόνο στη διερεύνηση της κατηγορίας, όπως ρητώς περιγράφεται στο άρθρο 332 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπου η ανάλογη συμπεριφορά Εισαγγελέα είναι πειθαρχικό παράπτωμα;

Τρίτο ερώτημα: Ποια ήταν η αντίδραση και ποια ανακοίνωση έκανε η Ένωσή σας όλους τους έξι σχεδόν μήνες που η εντολέας μου κατακρεουργείται καθημερινά από δήθεν δημοσιογράφους, ιδιώτες μαϊντανούς ιατροδικαστές, συνταξιούχους αστυνομικούς που δεν έχουν συμμετάσχει ούτε καν σε αστυνομική προανάκριση για ένα σοβαρό έγκλημα, ψυχιάτρους και ψυχολόγους, καταρρακώνοντας κάθε λεπτό και κάθε ώρα και κάθε μέρα το τεκμήριο της αθωότητάς της;

Τέταρτο ερώτημα: Ποια θέση παίρνει ή πήρε η Ένωσή σας για την παράνομη δημοσιοποίηση των στοιχείων της δικογραφίας λίγα λεπτά μετά τη λήψη καταθέσεων;

Πέμπτο ερώτημα: Ποια είναι η θέση σας για το γεγονός ότι κανείς Εισαγγελέας και ειδικά η ιδιαίτερα ευαίσθητη γι’ αυτού του είδους τις συμπεριφορές Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών κα Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου δεν έχει καν διατάξει προανάκριση για τη διαρροή της εισαγγελικής προτάσεως αυτούσιας σε εβδομαδιαία μονοθεματική εφημερίδα, της οποίας ο ιδιοκτήτης είναι συγγενής Δικαστικών Λειτουργών, δημιουργώντας ερωτηματικά, λόγω αυτής της συγγένειάς του, γι’ αυτή την εισαγγελική ανοχή προς το πρόσωπό του, αφού επί μήνες παραβαίνει το νόμο και δημοσιοποιεί επιλεκτικώς στοιχεία της δικογραφίας, όπως έκανε και με την αυτούσια δημοσιοποίηση της εισαγγελικής πρότασης, της οποίας αντίγραφο δικαιούμαστε να έχουμε μόνο εμείς και η πολιτική αγωγή και ουδείς άλλος;

Θα περίμενα ως υπερασπιστής που επί 50 χρόνια συνεργάζεται μαζί σας με έντιμο τρόπο για την απονομή της Δικαιοσύνης και την έκδοση δίκαιων αποφάσεων, να έχει ήδη ασκηθεί εναντίον του συγκεκριμένου προσώπου ποινική δίωξη για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων με ενεργοποίηση της αυτοφώρου διαδικασίας, εκτός και αν οι πληροφοριοδότες του τυγχάνουν αντίστοιχης προστασίας.

Γνωρίζω προσωπικά το προεδρείο της Ενώσεως Εισαγγελέων, έχω συνυπάρξει σε σημαντικές υποθέσεις τόσο με τον Πρόεδρο κο Μπακέλα, όσο και με την Αντιπρόεδρο κα Μπακαλώνη, αλλά και το Γενικό Γραμματέα κο Σέβη, αλλά δυστυχώς τα μόνα θεσμικά όργανα που μέχρι σήμερα αντέδρασαν σε όλα αυτά τα λαϊκά δικαστήρια, τα οποία καθημερινά κάνουν πλουσιότερους παρουσιαστές και δήθεν δημοσιογράφους, ήταν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κα Σακελλαροπούλου, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και εντελώς καθυστερημένα, με αφορμή τα όσα επακολούθησαν της απόφασης για το Δημήτριο Λιγνάδη, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, του οποίου την παρέμβαση περιμένω και πάλι.

