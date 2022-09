Κόσμος

Ιταλία – Δημοσκοπήσεις: Πρώτο κόμμα τα ακροδεξιά “Αδέλφια της Ιταλίας”

Η συντηρητική συμπαράταξη προηγείται με πολύ μεγάλη διαφορά της κεντροαριστερής και στοχεύει σε αυτοδυναμία.

Όλα τα γκάλοπ που διεξήχθησαν την τελευταία εβδομάδα στην Ιταλία, ενόψει των γενικών εκλογών της 25ης Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνουν το μεγάλο προβάδισμα της συντηρητικής παράταξης που αποτελείται από την Φόρτσα Ιτάλια, την Λέγκα και τους Αδελφούς της Ιταλίας.

Ο μέσος όρος των σφυγμομετρήσεων, δείχνει ότι η συντηρητική παράταξη συγκεντρώνει το 46,5% της πρόθεσης ψήφου, η κεντροαριστερή το 28,8%, το Κίνημα Πέντε Αστέρων το 12,4%, και η κεντρώα συμμαχία των Κάρλο Καλέντα και Ματέο Ρέντσι, το 6,4%.

Σε ό,τι αφορά τα κόμματα των δυο μεγαλύτερων παρατάξεων, στην συντηρητική, τα ακροδεξιά Αδέλφια της Ιταλίας «πείθουν» το 24,4% των ερωτηθέντων, η Λέγκα το 12,7% η Φόρτσα Ιτάλια του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, το 7,8% και το μικρό κόμμα «Εμεις, οι μετριοπαθείς» το 1,6%.

Στην κεντροαριστερή συμμαχία, το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται στο 22,1%, η συνεργασία πρασίνων και Ιταλικής Αριστεράς το 3,6%, το ριζοσπαστικό κόμμα «Περισσότερη Ευρώπη» στο 2% και η νεοσύστατη Προσπάθεια Πολιτών, του υπουργού εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο, το 1,1%.

Αν τα γκάλοπ αυτά επιβεβαιωθούν από την λαϊκή βούληση, στις εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν σε δυο εβδομάδες, η συντηρητική παράταξη υπολογίζεται ότι στην βουλή θα εξασφαλίσει 242 έδρες σε σύνολο 400, η κεντροαριστερή συμμαχία 97, τα Πέντε Αστέρια 34 και ο «κεντρώος πόλος» των Ρέντσι και Καλέντα, 17. Υπενθυμίζεται ότι βάσει του ιταλικού νόμου, τις τελευταίες δυο εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, απαγορεύεται η δημοσίευση σφυγμομετρήσεων που αφορούν την πρόθεση ψήφου των πολιτών.

