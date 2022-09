Αθλητικά

Άρης: έφυγε με διπλό από την Τρίπολη

Παρά τις ευκαιρίες που είχε ο Αστέρας δεν μπόρεσε να σταματήσει τους Θεσσαλονικείς.

Εκμεταλλευόμενος στο έπακρο τις ευκαιρίες που δημιούργησε, ο Άρης επιβλήθηκε με 2-0 του Αστέρα στην Τρίπολη, σε αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Αντρέ Γκρέι (20’) και Σαλέμ Εμπακατά (60’) τα γκολ για την ομάδα του Τόλη Τερζή που ολοκλήρωσε με δέκα παίκτες το ματς λόγω αποβολής του Ματέο Γκαρσία (75’) με απευθείας κόκκινη κάρτα. Παραμένει χωρίς νίκη η ομάδα του Ηρακλή Μεταξά.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό με τις δυο ομάδες να προσπαθούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά στις δυο εστίες. Πρώτος απείλησε ο Αστέρας, με την κεφαλιά του Πέπε Καστάνιο να περνάει δίπλα από το δοκάρι του Χουλιάν Κουέστα στο 12’. Δυο λεπτά μετά, ο Κάρλος Καρμόνα δεν πρόλαβε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα από το γύρισμα του Αντριαν Ριέρα. Στο 20’, στην πρώτη ουσιαστική καλή του επίθεση, ο Άρης προηγήθηκε. Από ενέργεια του Ντάνιελ Μαντσίνι, η μπάλα έφτασε στον Γκρέι που με τη μία πλάσαρε για το 0-1. Παρά την ψυχρολουσία, οι Αρκάδες δεν πτοήθηκαν. Ο Κουέστα έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Φεντερίκο Αλβαρες στο 27’ ενώ λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, ο Αντώνης Τσιφτσής αιφνιδιάστηκε στο γύρισμα του Γκρέι, με την μπάλα να αναπηδάει στο στήθος του.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τρομερή, διπλή χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους, με τον Πίτσου Ατιένθα να σουτάρει δις και τον Εμπακατά να απομακρύνει αμφότερες την μπάλα προτού περάσει τη γραμμή. Αντίθετα, οι Θεσσαλονικείς ήταν πιο τυχεροί στη φάση του 60ου λεπτού. Το σουτ του Μαντσίνι σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι, αλλά στην επαναφορά ο Εμπακατά αντέδρασε πιο γρήγορα από όλους για το 0-2. Ούτε ο Ασιερ Μπενίτο κατάφερε να νικήσει τον Κουέστα στο 71’, όμως η αποβολή του Ματέο Γκαρσία, με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 75’ έδωσε ελπίδες στους γηπεδούχους.

Οι οποίοι όμως δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα, με τον Άρη να παίρνει τη δεύτερη φετινή του νίκη και τους Αρκάδες να μένουν δίχως «τρίποντο».

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Γρεβενά)

Κίτρινες: Καστάνιο – Φαμπιάνο, Μπράμπετς.

Κόκκινες: Ματέο Γκαρσία.

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ηρακλής Μεταξάς): Τσιφτσής, Άλβαρες, Ατιένζα (63’ Ζουκάνοβιτς), Καστάνιο, Καρμόνα, Ντομίνγκεθ, Στάνκο, Ριέρα, Γκαρντάβσκι (46’ Τιλίκα), Μπερτόγλιο (64’ Μπαρτόλο), Μπαράλες (63’ Μπενίτο).

ΑΡΗΣ (Απόστολος Τερζής): Κουέστα, Εμπακατά, Μαζικού, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Ντουκουρέ (71’ Ενκουλού), Μανού Γκαρθία, Μαντσίνι (86’ Οντουμπάτζο), Ιτούρμπε (70’ Παπέ Σεϊκ), Ματέο Γκαρσία, Γκρέι (79’ Πίρσμαν).

