Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Το τριφύλλι… άνθισε στο ντέρμπι

Γεμάτο συγκινήσεις το αθηναϊκό ντέρμπι βρήκε νικητή τον Παναθηναϊκό με ανατροπή.

«Πράσινο» βάφτηκε το πρώτο αθηναϊκό ντέρμπι της σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να κάνει τη μεγάλη ανατροπή απέναντι στην ΑΕΚ, επικρατώντας με 2-1 στο κατάμεστο «Απόστολος Νικολαΐδης», φτάνοντας στο «4Χ4» στην εκκίνηση της σεζόν που τον διατηρεί μόνο πρώτο στην κορυφή της Super League στο +4 από τον Ολυμπιακό και στο +6 από την ΑΕΚ. Προηγήθηκε η «Ένωση» με τον Πινέδα στο 35’, αλλά οι «πράσινοι» το «γύρισαν» με δύο εύστοχα πέναλτι από τους Αϊτόρ και Σπόραρ, παίρνοντας μία τεράστια νίκη. Δύο δοκάρια για τους γηπεδούχους στο δεύτερο ημίχρονο, μεγάλες χαμένες ευκαιρίες και από την ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αιφνιδιάσει την ΑΕΚ και μόλις στο 5’ έφτασε κοντά στο γκολ με τον Σπόραρ, ο οποίος υποδέχθηκε την μπάλα από τον Γκάνεα, την «τσίμπησε» προ του Τζαβέλλα κι έφυγε σε τετ-α-τετ από τα αριστερά, όμως το πλασέ του αποκρούστηκε από τον Στάνκοβιτς με τα πόδια.

Μετά το δεκαπεντάλεπτο η ΑΕΚ ισορρόπησε τον αγώνα, όμως ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που έχασε την επόμενη μεγάλη ευκαιρία στο 27’, όταν από εκτέλεση κόρνερ του Τσέριν, ο Κουρμπέλης έπιασε ανενόχλητος την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, αλλά σημάδεψε την εξωτερική πλευρά των δικτύων.

Στο 28’ ο Γκατσίνοβιτς είχε την πρώτη τελική της ΑΕΚ όμως το πλασέ του πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Μπρινιόλι, για να ακολουθήσει στο 35’ το γκολ των «κιτρινόμαυρων». Ο Ρουμπέν Πέρεθ έκανε κακό κοντρόλ, ο Γκατσίνοβιτς «έσπασε» την μπάλα με τη μία στον Αραούχο, ο οποίος τροφοδότησε τον Πινέδα για να πλασάρει προ του Μπρινιόλι, κάνοντας το 1-0 για τους «κιτρινόμαυρους».

Στο 41’ ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι, όταν από κόρνερ του Τσέριν και κεφαλιά του Σπόραρ, η μπάλα χτύπησε στο απλωμένο χέρι του Χατζισαφί. Ο Καμπάκοφ έδειξε την εσχάτη των ποινών, ο VAR Στογιάνοφ το επιβεβαίωσε και ο Αϊτόρ στο 43’ έφερε το ματς στα ίσα από τα έντεκα μέτρα για τους «πράσινους».

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου ο Γκάνεα είδε το κενό στην άμυνα της ΑΕΚ και προσπάθησε να περάσει τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος τον ανέτρεψε με τον Καμπάκοφ να δείχνει ξανά την... άσπρη βούλα. Ακολούθησαν νέες διαμαρτυρίες από τους παίκτες των «κιτρινόμαυρων», όμως ο Στογιάνοφ επιβεβαίωσε κι από το VAR την παράβαση. Αυτή τη φορά ο Αϊτόρ άφησε την εκτέλεση στον Σπόραρ κι ο Σλοβένος επιθετικός σημάδεψε σωστά, κάνοντας στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου το 2-1 για τον Παναθηναϊκό.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός έδωσε χώρο στην ΑΕΚ με σκοπό να "χτυπήσει" στις αντεπιθέσεις. Όμως ήταν η Ένωση αυτή που απείλησε πρώτη όταν στο 55ο ο Αραούχο βρέθηκε σε θέση βολής και ο Μπρινιόλι πραγματοποίησε πολύ σπουδαία επέμβαση.

Οι πρώτες κινήσεις του Αλμέιδα από τον πάγκο προκειμένου να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού ήταν ο Μάνταλος, ο Άμραμπατ και ο Ελίασον σε μια ασυνήθιστη "τριπλή" αλλαγή πριν συμπληρωθεί μια ώρα αγώνα (58'). Ήδη η ΑΕΚ είχε χρησιμοποιήσει όλα τα επιθετικά της "όπλα" αφήνοντας παράλληλα στον αγωνιστικό χώρο και τους Αραούχο, Γκαρσία, Πινέδα.

Έτσι δημιουργήθηκαν για τους γηπεδούχους οι χώροι να πετύχουν ακόμα ένα γκολ αλλά ο Αϊτόρ πού βρέθηκε μόνος απέναντι στον Στάνκοβιτς, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι στο 61'.

Η ΑΕΚ απάντησε στα 72' με κλασική χαμένη ευκαιρία του Αραούχο, που σούταρε ψηλά άουτ μετά την εξοχή παράλληλη μπαλιά του Άμραμπατ.

Στο 78' το γήπεδο "πήρε φωτιά" όταν ήρθε η στιγμή ο Βραζιλιάνος Μπέρναρντ να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με το "τριφύλλι". Στο 85' το οριζόντιο δοκάρι "κράτησε" ξανά την ΑΕΚ "ζωντανή" καθώς εκεί προσέκρουσε το δυνατό σουτ του Παλάσιος από το ύψος της περιοχής.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου ο Παλάσιος επέλεξε να πάει μόνος του στην τελική προσπάθεια και δεν «έσπασε» την μπάλα προς τον Ιωαννίδη, με τον Στάνκοβιτς να αποκρούει σε κόρνερ, ενώ στο 90’+4’ η κεφαλιά του Λιβάι Γκαρσία μέσα απ’ τη μικρή περιοχή πέρασε ελάχιστα άουτ από το αριστερό δοκάρι του Μπρινιόλι, στην τελευταία μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ για να ισοφαρίσει.

Διαιτητής: Γκεόργκι Καμπάκοφ (Βουλγαρία)

Κίτρινες: Μπρινιόλι, Σπόραρ – Πινέδα, Χατζισαφί, Τζαβέλλας

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σάρλια, Πούγγουρας, Γκάνεα, Ρουμπέν, Κουρμπέλης (74’ Βέρμπιτς), Τσέριν, Παλάσιος (90+3’ Βαγιαννίδης), Αϊτόρ (78’ Μπερνάρ), Σπόραρ (77’ Ιωαννίδης).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ρότα, Βίντα, Τζαβέλλας, Χατζισαφί (57’ Μοχαμαντί), Γιόνσον (57’ Άμραμπατ), Σιμάνσκι (58’ Μάνταλος), Λιβάι Γκαρσία, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (58’ Ελίασον), Αραούχο (76’ Φαν Βέερτ).

