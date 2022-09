Αθλητικά

Eurobasket: Η Ελλάδα νίκησε την Τσεχία και “πέταξε” στους “8”

Μπορεί να μας άγχωσε η Εθνική, αλλά "έβαλε μπρος" και σάρωσε στην τελευταία περίοδο.

Έπρεπε να κυλήσουν 35 λεπτά στο παρκέ της «Mercedes Benz Arena» για να αποτινάξει η Εθνική Ελλάδας την ψυχολογική πίεση από πάνω της, να ελέγξει τον ρυθμό και να βγάλει το παιχνίδι της, παίρνοντας τελικά την πολυπόθητη πρόκριση για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2022!

Η «γαλανόλευκη» επικράτησε με 94-88 της μαχητικότατης Τσεχίας στη φάση των «16» και είδε το όνειρο της προς το βάθρο να συνεχίζεται, με νέα πρόκληση αυτή της «οικοδέσποινας» Γερμανίας στους «8» (13/9).

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «δεινοπάθησε» στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, απέναντι σε μία καλοστημένη αμυντικά Τσεχία, η οποία φρόντισε να κλείσει το διάδρομο προς το καλάθι της και κατά συνέπεια τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τη στιγμή που η κυριαρχική φροντ λάιν της ήλεγχε το παιχνίδι. Ωστόσο, η αφύπνιση του Ιωάννη Παπαπέτρου στην τέταρτη περίοδο σε άμυνα και εκτέλεση έδωσε την απαραίτητη ώθησε στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παίρνει τη σκυτάλη σε εκτέλεση και δημιουργία, δίνοντας συνέχεια στο όνειρο της Εθνικής!

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 41-45, 63-67, 94-88

Η δυναμική εκκίνηση της Εθνικής (11-2 στο 3΄ και 16-6 στο 5΄) «πάγωσε» όταν η άμυνα της Τσεχία «αναχαίτισε» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και ο Βέσελι κυριάρχησε μέσα στη ρακέτα. Με 10 πόντους του έμπειρου σέντερ, η ομάδα του Ρόνεν Γκίνζμπουργκ άρχισε να... ροκανίζει τη διαφορά, ενώ όταν μπήκαν στην εξίσωση και οι Χρούμπαν, Σατοράνσκι από τα 6.75 ήρθε και η ανατροπή (16-18 στο 7΄), μετά από επιμέρους σκορ 0-12 για την Τσεχία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έδειχνε... αποσβολωμένο στην αντίδραση των Τσέχων, ενώ η αφύπνιση δεν ήρθε ούτε όταν πέρασε στο «1» ο Κώστας Σλούκας και στο «5» οι Θανάσης Αντετοκούνμπο (20-20 στο 10΄).

Στη δεύτερη περίοδο, οι τρίποντες... ενέσεις από Παπαπέτρου (27-24 στο 13΄), Ντόρσεϊ (33-32 στο 15΄) και Καλάθης (36-32 στο 17΄) δεν κάλυψαν τις αδυναμίες της Εθνικής στα ριμπάουντ και στην άμυνα κοντά στο καλάθι. Με τους Άουντα και Βέσελι, μάλιστα, να τροφοδοτούνται μέσα στη ρακέτα από τον εξαιρετικό στη δημιουργία Σατοράνσκι, οι Τσέχοι δεν απειλήθηκαν μέχρι το ημίχρονο και πήραν το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +4 (41-45)...

Η Τσέχια ακολούθησε την ίδια αμυντική... συνταγή στην τρίτη περίοδο, αλλά ο Νικ Καλάθης «τιμώρησε» από τα 6.75, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβασε στροφές και η Εθνική, κυριαρχώντας στα ριμπάουντ, προσπέρασε στο 25΄ με 50-49. Οι Τσέχοι βρήκαν τα μακρινά σουτ και ανέκτησαν το προβάδισμα, αλλά με τον Λαρεντζάκη να δίνει ανάσα από τα 6.75 και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κερδίζει... γκολ-φάουλ στο 28΄, η Εθνική έγραψε το 61-60. Η κακή περιφερειακή άμυνα της Ελλάδας, όμως, έδωσε το ελεύθερο τρίποντο στον Μπόχατσικ, ο οποίος διαμόρφωσε το 61-63, ενώ τα επιθετικά ριμπάουντ των Τσέχων «όπλισαν» το χέρι του Κίζλινκ στην εκπνοή της τρίτης περιόδου, με τον 29χρονο γκαρντ να ευστοχεί από τα 9 μέτρα και να διαμορφώνει το 63-67 στο 30΄.

Με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να αφυπνίζεται σε εκτέλεση και άμυνα στην τέταρτη περίοδο, η Εθνική προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο του αγώνα και ενώ είδε τον Χρούμπαν να βρίσκει στόχο από τα 6.75 στο 33΄ (69-70), η απάντηση του Κώστα Σλούκα από την ίδια θέση ήταν άμεση (72-70), ενώ με αιφνιδιασμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο η «γαλανόλευκη» ξέφυγε με +4 (74-70 στο 34΄). Το τρίποντο του Λαρεντζάκη (78-70 στο 35΄) φάνηκε να δίνει την ώθηση στην Εθνική, αλλά το πείσμα των Τσέχων έφερε νέα αναστάτωση. Ωστόσο, δύο κολλητά τρίποντα (από Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη) επανέφεραν την τάξη στο 38΄ (88-78), ενώ ο «Greek Freak» φρόντισε με νέα «βόμβα» να «σφραγίσει» τη νίκη (91-83 στα 31΄΄ )

