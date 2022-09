Κόσμος

Γερμανία: Φονική επίθεση στο Όφενμπαχ

Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματισμένος από πυρά ενόπλου.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και άλλος ένας τραυματίστηκε σοβαρά, το βράδυ της Κυριακής, από τα πυρά ενόπλου στην πόλη Όφενμπαχ της δυτικής Γερμανίας, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Ο ένοπλος πυροβόλησε δύο ανθρώπους λίγο μετά τις 8 το βράδυ (τοπική ώρα) και στη συνέχεια διέφυγε, ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του κρατιδίου της Έσσης.

Η γερμανική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, τα κίνητρα του οποίου παραμένουν αδιευκρίνιστα.

