Πόλεμος στην Ουκρανία: Το ΔΝΤ εξετάζει έκτακτη χρηματοδότηση για αποθέματα τροφίμων

Το σχέδιο θα επιτρέψει στο ΔΝΤ να βοηθήσει την Ουκρανία, αλλά και άλλες χώρες που έχουν δεχτεί σοβαρό πλήγμα από τη ρωσική εισβολή στη χώρα.

Το ΔΝΤ εξετάζει την παροχή έκτακτης χρηματοδότησης για αποθέματα τροφίμων, ώστε να μετριαστούν οι συνέπειες της ρωσικής πολεμικής εισβολής

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) εξετάζει τρόπους για να παρέχει έκτακτη χρηματοδότηση σε χώρες που αντιμετωπίζουν κρίσεις στις τιμές των τροφίμων, οι οποίες, προκαλούνται από τον πόλεμο και θα συζητήσει τα μέτρα αυτά σε μία σημερινή συνεδρίαση του του διοικητικού συμβουλίου του, όπως δήλωσαν στο Reuters, πηγές που έχουν λάβει σχετική ενημέρωση.

Το σχέδιο αυτό, δεν έχει δημοσιοποιηθεί προηγούμενα, ενώ θα παρουσιαστεί σε μία ανεπίσημη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΝΤ.

Το ίδιο σχέδιο θα επιτρέψει στο ΔΝΤ να βοηθήσει την Ουκρανία, αλλά και άλλες χώρες που έχουν δεχτεί σοβαρό πλήγμα από τη ρωσική εισβολή στη χώρα, χωρίς την επιβολή όρων που απαιτούνται σε ένα κανονικό πρόγραμμα χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες, καθώς το όλο ζήτημα εξετάζεται.

Τόσο το μέγεθος, όσο και το εύρος των μέτρων δεν έχουν ξεκαθαριστεί ακόμη.

