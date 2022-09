Αθλητικά

Eurobasket: Viral η αγκαλιά του προπονητή της Ιταλίας στον Αντετοκούνμπο

Ο Τζιανμάρκο Ποτζέκο χίμηξε με φόρα πάνω στην Έλληνα διεθνή και πήδηξε στην αγκαλιά του, ασυγκράτητος από τη χαρά του. Η αντίδραση του Γιάννη Αντετοκούνμπο...

Μπορεί η Εθνική ομάδα να πέρασε στους 8 του Ευρωμπάσκετ με οδηγό τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, νικώντας την Τσεχία με 94 - 88, εντούτοις ήταν ο προπονητής της Ιταλίας που κατέκτησε τον άτυπο τίτλο της πιο viral φάσης.

Ο προπονητής των Ιταλών, Τζιανμάρκο Ποτζέκο, γιόρτασε την νίκη-πρόκριση πρόκριση της Ιταλίας επί της Σερβίας, στην αγκαλιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το Ιταλία – Σερβία έχει ολοκληρωθεί, οι «ατζούρι» έχουν πάρει μια απίστευτη πρόκριση για τους προημιτελικούς και ο προπονητής τους, ο οποίος είχε αποβληθεί λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, είναι στον 7ο ουρανό. Εκείνη την ώρα, παράλληλα, οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας ετοιμάζονται να βγουν στο παρκέ για προθέρμανση πριν το παιχνίδι με την Τσεχία.

Ο Τζιανμάρκο Ποτζέκο χίμηξε με φόρα πάνω στην Έλληνα διεθνή και πήδηξε στην αγκαλιά του, ασυγκράτητος από τη χαρά του. Ο Γιάννης δεν δίστασε να ανταποκριθεί στην εκδήλωση της χαράς του Ιταλού προπονητή.

Δεν είναι τυχαίο ότι η διοργανώτρια αρχή του Eurobasket με ανάρτησή της στο Twitter ζήτησε η συγεκριμένη σκηνή να γίνει το πιο viral post της διοργάνωσης.

Let's make this the most viral post of #EuroBasket 2022 pic.twitter.com/HpdufxNtkP

