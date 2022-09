Κοινωνία

Καιρός: Έρχεται ψυχρή εισβολή με “βουτιά” της θερμοκρασίας

Φθινοπωρινό σκηνικό σε όλη τη χώρα με πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες και βροχές. Αναλυτική πρόγνωση...

Πτώση της θερμοκρασίας πάνω από πέντε βαθμούς κατά τόπους στα ανατολικά (και στην Αττική) φέρνει βαρομετρικό χαμηλό στην Ουκρανία, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου

Ένα βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο στις περιοχές Λευκορωσίας - Ουκρανίας προκαλεί την κίνηση ψυχρών αερίων μαζών προς τα Νότια Βαλκάνια. Το αποτέλεσμα της κίνησης αυτής είναι η πτώση της θερμοκρασίας, η ενίσχυση των ανέμων και τα τοπικά φαινόμενα στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η πτώση της μέγιστης θερμοκρασίας τη Δευτέρα θα ξεπεράσει κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά (μεταξύ άλλων στην Αττική) τους 5 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, οι βόρειοι άνεμοι θα παρουσιάσουν ενίσχυση, φτάνοντας πρόσκαιρα κατά τόπους στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο και στο Ιόνιο τα 6 μποφόρ. Τέλος, τοπικές βροχές αλλά και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία, στο Βόρειο Αιγαίο και στην Εύβοια, αλλά τα φαινόμενα έως το μεσημέρι θα εξασθενήσουν σημαντικά και θα περιοριστούν στη Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία.

