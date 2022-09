Πολιτική

Σχολεία: Σε Δημοτικό της Δραπετσώνας για τον αγιασμό ο Μητσοτάκης (εικόνες)

Μαζί του ήταν και η Υπουργός Παιδείας. Συνομίλησαν με τους μαθητές και του ευχήθηκαν "καλή χρονιά". Δείτε φωτογραφίες.

Στον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας παρευρέθη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζί του ήταν και η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τα παιδιά και ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά σε όλους.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα χτύπησε το πρώτο κουδούνι για πάνω από ένα εκατομμύριο μαθητές. Οι μαθητές προσήλθαν για τον καθιερωμένο αγιασμό, ενώ από αύριο, Τρίτη, αρχίζει κανονικά το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Κεραμέως: Το σχολείο φέτος έχει σημαντικές καινοτομίες, η χρονιά ξεκινά με αισιοδοξία

«Η φετινή σχολική χρονιά ξεκινά γεμάτη αισιοδοξία, με δημιουργική διάθεση και με στόχο ένα ποιοτικό, συμπεριληπτικό, σύγχρονο, καινοτόμο σχολείο» τονίζει η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, σε μήνυμά της στους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι φέτος το σχολείο «θα έχει σημαντικές καινοτομίες, όλες σχεδιασμένες για να εξασφαλίσουν περισσότερα και καλύτερα εφόδια για τα παιδιά μας, ένα πιο σταθερό και με δυνατότητες εξέλιξης εργασιακό περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη μας, ένα αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό σύστημα για όλους».

Απευθυνόμενη στους μαθητές, περιγράφει ότι θα συμμετάσχουν σε προγράμματα, «όπως το νέο ολοήμερο σχολείο, οι εκπαιδευτικοί όμιλοι με αντικείμενα και δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και έκφρασης, καθώς και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, όπως διαδραστικούς πίνακες και σετ ρομποτικής, που θα εγκατασταθούν σταδιακά στα σχολεία όλης της χώρας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς».

Η κ. Κεραμέως αναφέρεται, επίσης, «στον Παιδαγωγικό Σύμβουλο-Μέντορα, που θα υποστηρίζει και θα ενθαρρύνει κάθε νέο εκπαιδευτικό, και τον Ενδοσχολικό Συντονιστή, που θα συντονίζει το εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας και θα συνεπικουρεί το έργο του διευθυντή, με την καλύτερη δυνατή στελέχωση».

Περαιτέρω, υπογραμμίζει πως η φετινή χρονιά είναι οργανωμένη νωρίτερα από ποτέ, «αφού ήδη είναι γνωστές οι ημερομηνίες-ορόσημα, όπως η λήξη των τριμήνων/τετραμήνων και του διδακτικού έτους και το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων, για τον καλύτερο προγραμματισμό όλων».

Μακρή: το Υπουργείο βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα

Η Ζέττα Μακρή, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τον αγιασμό που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα σχολεία της χώρας, αναφέροντας, μεταξύ άλλων πως δεν υπάρχουν κενά από συνταξιοδοτήσεις καθηγητών, ενώ αναφέρθηκε και στα μέτρα για τον κορονοϊό.

Σε δήλωση του για την νέα σχολική χρονιά, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφέρει «Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά, δημιουργική, αγωνιστική σε όλο τον κόσμο της εκπαίδευσης. Στους μαθητές που θέλουν να βρουν απαντήσεις στα μεγάλα γιατί της εποχής μας. Στους γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να βάζουν φιλόδοξους στόχους, να τους παλεύουν. Στους εκπαιδευτικούς που θέλουν να τιμήσουν το ρόλο τους, να διαπαιδαγωγήσουν τη νέα γενιά με τις αξίες της γνώσης, της αλήθειας, της αλληλεγγύης. Σε αυτά τα μεγάλα “θέλω” δεν είναι μόνοι τους. Το ΚΚΕ, στο σχολείο, στη γειτονιά θα είναι δίπλα τους, για να γίνει επιτέλους το αυτονόητο και λογικό. Κάθε σχολική χρονιά να δυναμώνει την ελπίδα για το καλύτερο, για την ουσιαστική πρόοδο. Όχι το άγχος για το αν θα βγει κι αυτή η χρονιά που φέτος προμηνύεται πολύ δύσκολη για το λαό μας και τα παιδιά του και όχι για τους λίγους που χαίρονται τον πλούτο που παράγουν οι πολλοί. Τον γερασμένο δρόμο του σχολείου για λίγους κι εκλεκτούς, τον ξέρουμε. Καιρός να περπατήσουνε τον δρόμο του σύγχρονου σχολείου για όλους και για όλες».

