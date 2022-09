Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: Αυξάνονται τα ποσά και οι δικαιούχοι

Η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Περισσότεροι οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης. Πόσο αυξάνεται. Σε ποιους θα δοθεί η ενίσχυση των 250 ευρώ τον Δεκέμβριο.

Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από την ΔΕΘ, έκανε νωρίς το πρωί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες.

Αναφορικά με την πορεία της οικονομίας, έγινε γνωστό ότι εφέτος θα έχουμε μία υψηλή ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ το οποίο θα διαμορφωθεί σε περίπου 205 δισ. ευρώ ενώ αναφέρθηκε ότι ο στόχος για πρωτογενές έλλειμμα 2% στα τέλη του 2022, παραμένει, παρά τις αυξημένες δαπάνες για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ η πρόβλεψη για αποκλιμάκωση του χρέους Γενικής κυβέρνησης επίσης παραμένει σε ισχύ και θα φτάσει κάτω από τα επίπεδα του 2019.

Αναφορικά με το επίδομα θέρμανσης, αυξάνονται τόσο τα εισοδηματικά όρια, όσο και η βάση υπολογισμού του, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να το λάβουν πολλοί περισσότεροι από πέρυσι, αφού και το σχετικό κονδύλι ανεβαίνει από τα 174 εκατ. ευρώ στα 300 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την χορήγηση της χρηματικής ενίσχυσης των 250 ευρώ που θα δοθεί τον Δεκέμβριο σε 2,3 εκατ. δικαιούχους, γνωστοποιήθηκε το ποιοι θα το λάβουν και με ποια εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία επίσης είναι σημαντικά αυξημένα σε σχέση με τον περασμένο Απρίλιο, όπου επίσης δόθηκε ανάλογο επίδομα.

Αναλυτικά ότι ανακοινώθηκε από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τον Αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη και τον υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο:

Επίδομα Θέρμανσης: Αυξάνεται σε 16.000 ευρώ από 14.000 ευρώ που ίσχυε πέρυσι το εισόδημα για τον άγαμο και σε 24.000 ευρώ από 20.000 ευρώ για τον έγγαμο, προσαυξανόμενα κατά 3.000 ευρώ για το κάθε παιδί. Το ποσό βάσης για την υπολογισμό με βάση της βαθμοημέρες αυξάνεται στα 350 ευρώ από 300 ευρώ πέρυσι. Διπλάσιο θα είναι το επίδομα για τους δικαιούχους που θερμαίνονταν με ηλεκτρισμό ή φυσικό αέριο και θα αλλάξουν. Επίσης θα έρχεται οριζόντια μείωση 25 λεπτά το λίτρο στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Επιταγή ακρίβειας: Εφάπαξ ενίσχυση 250 ευρώ σε ευάλωτα νοικοκυριά. Δικαιούχοι είναι 1 εκατ. συνταξιούχοι, με μηνιαίο εισόδημα έως 800 ευρώ, έναντι 600 ευρώ τον Απρίλιο, 35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ και 172.000 δικαιούχοι επιδόματος ΑμΕΑ. Επιπλέον, 225.000 δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα δουν διπλή δόση τον Δεκέμβριο και 800.000 δικαιούχοι επιδόματος παιδιών/ΟΠΕΚΑ θα δουν 1,5 επιπλέον μηνιαία δόση. Συνολικά, δικαιούχοι του μέτρου είναι 2,3 εκατ. πολίτες και το κόστος ανέρχεται στα 496 εκατ. ευρώ.

Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω συσκευή»: Αυξάνεται κατά 200.000 ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος με συνολικό επιπλέον κόστος 140 εκατ.

Επιδότηση Αγροτών: Αφορά 250.000 αγρότες ώστε να καλυφθεί μέρος του αυξημένου κόστους λιπασμάτων. Το κονδύλι ανέρχεται στα 60 εκατ.

Επιδότηση Κτηνοτρόφων: Αφορά 50.000 κτηνοτρόφων για τις αυξημένες τιμές στις ζωοτροφές, με συνολικό κόστος 89 εκατ. ευρώ.

Μειωμένος ΦΠΑ: Επεκτείνεται έως το Ιούνιο του 2023, ο μειωμένος ΦΠΑ, στις συγκοινωνίες, στον καφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά. Το ίδιο θα ισχύσει στον Πολιτισμό και στον Τουρισμό, στα γυμναστήρια και στις σχολές χορού.

Φωτοβολταϊκά: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ, εξασφαλίζοντας τον αναγκαίο χώρο στο δίκτυο.

Οικοδομή ΦΠΑ: Σε αναστολή παραμένει και ο ΦΠΑ 24% στις νέες οικοδομές μέχρι τα τέλη του 2024

Κατώτατος μισθός: Νέα ή 3η στην σειρά, αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα ξεκινήσει την 1η Μαΐου του 2023. Εφαρμογή από τον Μάιο.

Μονιμοποίηση μείωσης ασφαλιστικών εισφορών: Το μέτρο της μονιμοποίησης των εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες επηρεάζει το διαθέσιμο εισόδημα 2,3 εκατ. εργαζομένων.

Εισφορά Αλληλεγγύης: Μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Το μέτρο θα περιλάβει και τους δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους.

Τέλος Επιτηδεύματος: Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατ. ετησίως, που αυξάνουν το μέσο όρο πλήρους απασχόλησης εργαζομένων κατά ελάχιστο για 3/12 σε ετήσια βάση. Πρόκειται για μόνιμο μέτρο.

Συμβάσεις: Όσες επιχειρήσεις έχουν ποσοστό μερικής απασχόλησης άνω του 50% για συμβάσεις εργαζομένων που συνάφθηκαν πριν την 10η Σεπτεμβρίου και μετατραπούν σε πλήρους απασχόλησης, απαλλάσσονται για ένα έτος από το 40% των ασφαλιστικών εισφορών για τον εν λόγω εργαζόμενο.

Επίδομα μητρότητας: Επέκταση επιδόματος μητρότητας από 6 σε 9 μήνες από το 2023.

Εισφορά: Κατάργηση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Ένοπλες Δυνάμεις: 'Αμεση διευθέτηση, μέρους των πάγιων μισθολογικών αιτημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μισθολόγιο ΕΣΥ: Αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου των γιατρών του ΕΣΥ, με αύξηση του βασικού μισθού και των επιδομάτων ευθύνης.

Μισθολόγιο Δημοσίων Υπαλλήλων: Αναμόρφωση του Μισθολογίου σχεδόν 600.000 Δημοσίων Υπαλλήλων. Με έμφαση στους χαμηλόμισθους αλλά και τη στήριξη όσων κατέχουν θέσεις ευθύνης.

Συντάξεις: Αύξηση κύριων συντάξεων το 2013. Αφορά 1,5 εκατ. συνταξιούχους με χαμηλή ή μηδενική προσωπική διαφορά.

Φοιτητικό επίδομα: Αυξάνεται από τα 1.000 το φοιτητικό επίδομα στέγασης στα 1.500 ευρώ.

Στέγη: Ξεκινά αμέσως η ανέγερση 8.150 θέσεων σε πέντε σύγχρονες Φοιτητικές Εστίες στα Πανεπιστήμια Κρήτης, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης και Δυτικής Αττικής. Οι χώροι έχουν ήδη καθοριστεί και τα έργα θα γίνουν με ΣΔΙΤ. Θεσμοθετείται επίσης για τα δημόσια οικόπεδα και κτίρια η «κοινωνική αντιπαροχή».

Σε σχόλιο του ΜέΡΑ25 αναφέρεται «Η εξειδίκευση των μέτρων δεν αλλάζει τον χαρακτήρα τους ως προεκλογικά ψίχουλα που δεν θα βοηθήσουν την κοινωνία. Η απάντηση σε αυτά και στα περί τερατογένεσης της προοδευτικής διακυβέρνησης θα δοθεί την Πέμπτη στις 13.30 από τον Γραμματέα του ΜέΡΑ25 στη Συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ».

