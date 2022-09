Κοινωνία

Φωτιά στον Αυλώνα: Εστίες πάνω από το στρατόπεδο

Στο σημείο έπσευσαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Αυλώνα Ωρωπού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει εκδηλωθεί δυτικά της δημοτικής ενότητας Αυλώνα, πάνω από το στρατόπεδο και δεν απειλεί κάποια κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα λειτουργεί ως συντονιστικό.

Λίγο μετά τις 11:00 το μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Δ.Ε. Αυλώνα του δήμου Ωρωπού Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

