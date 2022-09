Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: Το λαϊκό προσκύνημα και οι απαγορεύσεις των Αρχών

Στο Εδιμβούργο η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ. Τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται στο λαϊκό προσκύνημα.

Η βασίλισσα Ελισάβετ «ξεκίνησε» χθες, Κυριακή, το τελευταίο της μεγάλο ταξίδι από το Μπαλμόραλ, τη βασιλική έπαυλη στη Σκωτία. Η σορός, με την συνοδεία αυτοκινητοπομπής, διέσχισε μια απόσταση 280 χιλιομέτρων στη βόρειοανατολική Βρετανία και «έκανε» τη πρώτη της στάση στην αίθουσα του θρόνου στο παλάτι του Χόλιρουντ, στο Εδιμβούργο. Πρόκειται για την επίσημη βασιλική κατοικία στην Σκωτία. Εκεί οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της θα έχουν την ευκαιρία να αποχαιρετίσουν τη μακροβιότερη μονάρχη στην ιστορία της χώρας.

Σήμερα γύρω στις 4:30 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) η σορός με νέα συνοδεία θα μεταφερθεί από το παλάτι του Χόλιρουντ στο καθεδρικό ναό του Αγίου Αιγιδίου (Σεντ Τζάιλς) του Εδιμβούργου. Την πομπή θα ακολουθούν πεζή τα τέσσερα παιδιά της βασίλισσας Ελισάβετ ενώ λίγο πιο πίσω θα βρίσκεται μέσα σε αυτοκίνητο η βασιλική σύζυγος μαζί με την Κόμισσα του Ουέσεξ. Η Κόμισσα του Ουέσεξ είναι η σύζυγος του πρίγκιπα Εδουάρδου, του μικρότερου αδερφού του Βασιλιά Καρόλου. Η βασίλισσα Ελισάβετ είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση μαζί της. Κάποιοι στην Βρετανία θεωρούν ότι ήταν η αγαπημένη της νύφη που την ξεχώριζε ακόμη και από άλλους στενούς εξ αίματος συγγενείς της.

Η πομπή θα διαρκέσει 20 λεπτά. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει δοξολογία στον καθεδρικό ναό του Εδιμβούργου. Μετά την δοξολογία η σορός θα παραμείνει για 24 ώρες στο ναό για λαϊκό προσκύνημα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναμένεται να σχηματιστούν ουρές πολλών χιλιομέτρων και γι' αυτό το λόγο οι αρχές έχουν ζητήσει την κατανόηση των πολιτών απαγορεύοντας παράλληλα φωτογραφίες και βίντεο.

Ο βασιλιάς Κάρολος βρίσκεται στο Λονδίνο καθώς χθες, Κυριακή, έπρεπε να συναντηθεί με αξιωματούχους της κοινοπολιτείας, κυρίως κρατών των οποίων ο βρετανός μονάρχης είναι αρχηγός. Συναντήθηκε επίσης με τον ηγούμενο του Ουίνδσορ για να διευθετήσουν τις λεπτομέρειες της ταφής.

Σήμερα το πρωί ο βασιλιάς θα πάει στο κοινοβούλιο όπου θα δώσει την πρώτη του ομιλία με τη νέα του ιδιότητα. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων και ο πρόεδρος της Βουλής των Λόρδων θα αναγνώσουν τα συλλυπητήρια των δύο σωμάτων, εκφράζοντας παράλληλα την πίστη τους προς τον νέο αρχηγό του κράτους.

Μετά την αντιφώνηση του, ο βασιλείας Κάρολος και η σύζυγός του θα αναχωρήσουν αεροπορικώς για το Εδιμβούργο για το εκεί προγραμματισμένο τελετουργικό. Αργότερα ο βασιλιάς θα συναντηθεί με την πρωθυπουργό του τοπικού κοινοβουλίου της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον και άλλους Σκωτσέζους αξιωματούχους. Η συνάντηση αυτή θα σηματοδοτήσει και την έναρξη των επίσημων ταξιδιών του νέου μονάρχη, καθώς σύμφωνα με την παράδοση θα πρέπει να επισκεφτεί όλες τις χώρες που απαρτίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αύριο, Τρίτη, η σορός θα μεταφερθεί αεροπορικώς στο Λονδίνο ενώ από την Τετάρτη το βράδυ και μέχρι την κηδεία, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο βρετανικό κοινοβούλιο.

