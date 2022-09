Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Έφερναν ναρκωτικά από την Τουρκία και τα διακινούσαν στην Αττική (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαρθρώθηκε διεθνής εγκληματική οργάνωση για διακίνηση ναρκωτικών. Πώς δρούσαν. Πώς έπεσαν στη "φάκα" των Αρχών.

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, διεθνική εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούμενη στην εισαγωγή σημαντικών ποσοτήτων ηρωίνης από την Τουρκία στην Ελλάδα με σκοπό την περεταίρω διακίνηση.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, βραδινές ώρες της 10-9-2022 στο Κερατσίνι, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, δύο αλλοδαποί, 63 και 39 ετών, κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση, παράβαση της Νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων. Συγκατηγορούμενος των ανωτέρω τυγχάνει και έτερος αλλοδαπός ο οποίος αναζητείται.

Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση εγκληματικού δικτύου, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούντο στην εισαγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι, πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, καθώς και ο διακριτός ρόλος εκάστου.

Συγκεκριμένα ο 63χρονος ήταν υπεύθυνος, ως επαγγελματίας οδηγός, για την εισαγωγή-μεταφορά στην Ελληνική Επικράτεια, από την Τουρκία, ποσοτήτων ηρωίνης, με τη χρήση φορτηγού διεθνών μεταφορών. Ο αναζητούμενος αλλοδαπός ήταν υπεύθυνος για την αρχική παραλαβή και περαιτέρω διανομή των εισαγόμενων ποσοτήτων ηρωίνης, ενώ ο 39χρονος υπεύθυνος για την παραλαβή, αποθήκευση, την εγκατάσταση εργαστηρίου νόθευσης και επανατυποποίησης τους, καθώς και την περαιτέρω διακίνησή τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση και στην κατοχή τους, εντός οικίας και σε τράκτορα, ο οποίος κατασχέθηκε, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ηρωίνη βάρους -8- κιλών και -18,4- γραμμαρίων

σκόνη άγνωστης χημικής σύστασης βάρους -9.310- γραμμαρίων

2 πιστόλια με γεμιστήρες

-37- φυσίγγια πιστολιού 9 mm

τα χρηματικά ποσά των -4.405- ευρώ, -2.620- Λιρών Τουρκίας, -490- δολαρίων Η.Π.Α. και -13- Μπιρ Μανάτ Αζερμπαϊτζάν

3 κινητά τηλέφωνα

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

πλήθος ξύλινων καλουπιών για τυποποίηση ναρκωτικών ουσιών

-4- περιστρεφόμενοι σφιγκτήρες

σημειωματάριο με ιδιόχειρες σημειώσεις με χρηματικά ποσά και ονόματα

πλήθος υλικών κατάλληλων για τη συσκευασία ναρκωτικών ουσιών

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Γατάκι ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου (βίντεο)

Σχολεία: Σε Δημοτικό της Δραπετσώνας για τον αγιασμό ο Μητσοτάκης (εικόνες)

Κόρινθος: Παππούς πέθανε στη βάφτιση της εγγονής του