Κοινωνία

Παιδική πορνογραφία: Προφυλακιστέος ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός και πρώην παρουσιαστής τηλεμάρκετινγκ

Στη φυλακή οδηγείται ο 62χρονος άνδρας μετά την απολογία του.

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 62χρονος συνταξιούχος εκπαιδευτικός που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους, κατάχρηση ανηλίκων και παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.



Ο 62χρονος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα μετά από καταγγελία γυναίκας που προκάλεσε κινητοποίηση των διωκτικών αρχών σε Αθήνα και Καλαμάτα από την οποία ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορούμενου σε ασελγείς πράξεις σε βάρος άλλων τεσσάρων ανηλίκων πλην της καταγγελλόμενης υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο συνταξιούχος, που έχει συμμετάσχει σε τηλεοπτικές εκπομπές περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, φέρεται να απέστειλε φωτογραφίες ερωτικού περιεχομένου της καταγγέλλουσας γυναίκας που αφορούσαν χρόνο κατά τον οποίον ήταν ανήλικη, σε συγγενικό της πρόσωπο από το οποίο ζητούσε έναντι χρημάτων αντίστοιχες πράξεις.



Στο σπίτι του 62χρονου κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, οπτικοακουστικό υλικό ερωτικού περιεχομένου με τις ανήλικες που περιλαμβάνονται στην δικογραφία αλλά και κάμερες, κινητά τηλέφωνα, ψηφιακοί δίσκοι και σκληροί εξωτερικοί δίσκοι κ.α.

